Denizbank'ı satın alan Arap devi bir bankaya daha talip

HSBC’nin Türkiye birimini elden çıkarma planı aslında yeni bir gündem değil. Banka daha önce de küçülme stratejisi doğrultusunda Türkiye'deki faaliyetlerini satma kararı almış, 2015 yılında Hollanda merkezli ING Groep NV ile masaya oturulmuş ancak düzenleyici kurumlara takılan süreç iptalle sonuçlanmıştı.