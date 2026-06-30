Uluslararası finans kulisleri, Türk bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir satın alma iddiasıyla hareketlendi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Dubai merkezli bankacılık devi Emirates NBD PJSC, HSBC Holdings Plc’nin Türkiye'deki operasyonlarını devralmak için görüşmeler yürütüyor
Denizbank'ı satın alan Arap devi bir bankaya daha talip
2019 yılında Denizbank’ı Rus Sberbank’tan satın alarak sektöre güçlü bir giriş yapan Dubai merkezli bankacılık devi Emirates NBD PJSC, Türkiye'deki bir bankanın operasyonlarını devralacak.Gülsüm Hülya Sundu
Söz konusu görüşmelerin henüz oldukça erken bir aşamada olduğu ve kesin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimalinin de masada bulunduğu belirtiliyor.
Türkiye pazarına yabancı olmayan Emirates NBD, 2019 yılında Denizbank’ı Rus Sberbank’tan satın alarak sektöre güçlü bir giriş yapmıştı. Kaynaklara göre Dubai merkezli dev, Denizbank’ta 2024 yılında yeni genel müdür atamasıyla sonuçlanan üst yönetim revizyonunun ardından, Türkiye’deki ayak izini daha da genişletmek için stratejik fırsatları kolluyor.
Olası satın alma işlemine ilişkin taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Emirates NBD iddialara yönelik herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, HSBC sözcüsü Bloomberg’e verdiği yanıtta piyasa spekülasyonları hakkında yorum yapmama prensibini hatırlattı.
HSBC cephesindeki bu olası elden çıkarma hamlesinin, 2024 yılında Georges Elhedery’nin yönetim kurulu başkanı olarak dümene geçmesinin ardından bankanın "temel faaliyet alanlarına yeniden odaklanma" stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.
Bir dönem Türkiye'nin en büyük yabancı bankalarından biri konumunda olan HSBC'nin yıllar içindeki stratejik küçülmesi verilere de net biçimde yansıyor. İki bankanın Türkiye pazarındaki mevcut durumu karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor.
2013 yılında Türkiye genelinde 315 şubeyle hizmet veren HSBC'nin şube sayısı güncel verilere göre yaklaşık 36’ya kadar geriledi. Buna karşılık, Emirates NBD iştiraki Denizbank'ın halihazırda 500'ü aşkın şubesi bulunuyor.
HSBC Türkiye, aktif büyüklük açısından sektörde 15. sırada yer alırken, toplam kredi hacminden aldığı pay yüzde 0,3'e düşmüş durumda. Denizbank ise Türkiye'nin en büyük 9. bankası konumunu koruyor.
HSBC’nin Türkiye birimini elden çıkarma planı aslında yeni bir gündem değil. Banka daha önce de küçülme stratejisi doğrultusunda Türkiye'deki faaliyetlerini satma kararı almış, 2015 yılında Hollanda merkezli ING Groep NV ile masaya oturulmuş ancak düzenleyici kurumlara takılan süreç iptalle sonuçlanmıştı.