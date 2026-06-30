Altın fiyatlarında bugün son 18 yılın en sert düşüşlerinden birisi yaşandı. Aylık bazda 2008'den bu yana en sert değer kaybı görüldü.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş
Altın alacak vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor.Yunus Arıkan
Gram altın bir kez daha 6 bin lira sınırının altına düşerken, ABD'deki faiz artırımı beklentileri altında %1 civarında bir düşüşe sebep oldu.
İşte 30 Haziran Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ve bilezik fiyatları
Gram altın:
Alış: 5 bin 964 lira
Satış: 5 bin 965 lira
Çeyrek altın:
Alış: 9 bin 775 lira
Satış: 9 bin 894 lira
Yarım altın:
Alış: 19 bin 531 lira
Satış: 19 bin 746 lira
Tam altın:
Alış: 38 bin 889 lira
Satış: 39 bin 665 lira
Ata altın:
Alış: 40 bin 104 lira
Satış: 41 bin 125 lira
22 Ayar bilezik gramı
Alış: 5 bin 431 lira
Satış: 5 bin 482 lira
14 Ayar altın gramı:
Alış: 3 bin 262 lira
Satış: 4 bin 420 lira