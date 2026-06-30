Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş

Altın alacak vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 1

Altın fiyatlarında bugün son 18 yılın en sert düşüşlerinden birisi yaşandı. Aylık bazda 2008'den bu yana en sert değer kaybı görüldü.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 2

Gram altın bir kez daha 6 bin lira sınırının altına düşerken, ABD'deki faiz artırımı beklentileri altında %1 civarında bir düşüşe sebep oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 3

İşte 30 Haziran Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ve bilezik fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 4

Gram altın:
Alış: 5 bin 964 lira
Satış: 5 bin 965 lira

4 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 5

Çeyrek altın:
Alış: 9 bin 775 lira
Satış: 9 bin 894 lira

5 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 6

Yarım altın:
Alış: 19 bin 531 lira
Satış: 19 bin 746 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 7

Tam altın:
Alış: 38 bin 889 lira
Satış: 39 bin 665 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 8

Ata altın:
Alış: 40 bin 104 lira
Satış: 41 bin 125 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 9

22 Ayar bilezik gramı
Alış: 5 bin 431 lira
Satış: 5 bin 482 lira

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam ve bilezikte sert düşüş - Resim: 10

14 Ayar altın gramı:
Alış: 3 bin 262 lira
Satış: 4 bin 420 lira

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