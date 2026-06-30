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Kaynak: İHA

İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AMERİKA ANLAŞMAYA UYARSA BİZ DE UYARIZ"

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.

Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.