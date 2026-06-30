2026 FIFA Dünya Kupası'nda bazı ülkelerin turnuvaya erken veda etmesinin ardından yaşanan gelişmeler gündem oldu.
Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti
2026 Dünya Kupası'na veda eden bazı ülkelerde ayrılıklar, istifalar ve radikal kararlar peş peşe geldi. Uruguay, Suudi Arabistan, Güney Kore, İskoçya ve Çekya'da sert kararlar alınırken, Türkiye cephesindeki prim ve villa detayı dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Turnuvadan elenen birçok ülkede teknik direktör ayrılıkları, federasyon kararları ve yönetimsel krizler yaşanırken, bazı federasyonların aldığı kararlar büyük yankı uyandırdı.
Uruguay'da özel uçuş iptal edildi
Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından futbolcular için planlanan özel uçuşun iptal edildiği belirtildi. Oyuncuların ülkelerine kendi imkanlarıyla döndüğü ifade edildi.
Suudi Arabistan'da federasyon başkanı istifa etti
Suudi Arabistan'da Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından federasyon başkanı görevinden ayrıldı. Bu karar, ülkede başarısızlığın ardından atılan en dikkat çekici adımlardan biri oldu.
Güney Kore'de teknik direktör bıraktı
Güney Kore'de elenmenin ardından teknik direktör istifa etti. Ayrıca Devlet Bakanı'nın sürecin araştırılmasını istediği aktarıldı.
İskoçya'da teknik direktör ayrılığı
İskoçya'da da Dünya Kupası başarısızlığının faturası teknik direktöre kesildi. Elenmenin ardından teknik direktör görevinden ayrıldı.
Çekya'da teknik direktör istifa etti
Çekya'da da benzer bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından teknik direktör istifasını sundu.
Türkiye detayı gündem oldu
Türkiye'nin turnuvadan elenmesinin ardından oyunculara villa ve 16 milyon dolar prim verilmesi ise diğer ülkelerde alınan kararlarla kıyaslanarak sosyal medyada gündem oldu.
Elenmelerin ardından bazı ülkelerde istifalar ve sert kararlar peş peşe gelirken, Türkiye'deki ödül süreci futbol kamuoyunda tartışma yarattı.