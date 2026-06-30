Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti

Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti

2026 Dünya Kupası'na veda eden bazı ülkelerde ayrılıklar, istifalar ve radikal kararlar peş peşe geldi. Uruguay, Suudi Arabistan, Güney Kore, İskoçya ve Çekya'da sert kararlar alınırken, Türkiye cephesindeki prim ve villa detayı dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bazı ülkelerin turnuvaya erken veda etmesinin ardından yaşanan gelişmeler gündem oldu.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 2

Turnuvadan elenen birçok ülkede teknik direktör ayrılıkları, federasyon kararları ve yönetimsel krizler yaşanırken, bazı federasyonların aldığı kararlar büyük yankı uyandırdı.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 3

Uruguay'da özel uçuş iptal edildi
Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından futbolcular için planlanan özel uçuşun iptal edildiği belirtildi. Oyuncuların ülkelerine kendi imkanlarıyla döndüğü ifade edildi.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 4

Suudi Arabistan'da federasyon başkanı istifa etti
Suudi Arabistan'da Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından federasyon başkanı görevinden ayrıldı. Bu karar, ülkede başarısızlığın ardından atılan en dikkat çekici adımlardan biri oldu.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 5

Güney Kore'de teknik direktör bıraktı
Güney Kore'de elenmenin ardından teknik direktör istifa etti. Ayrıca Devlet Bakanı'nın sürecin araştırılmasını istediği aktarıldı.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 6

İskoçya'da teknik direktör ayrılığı
İskoçya'da da Dünya Kupası başarısızlığının faturası teknik direktöre kesildi. Elenmenin ardından teknik direktör görevinden ayrıldı.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 7

Çekya'da teknik direktör istifa etti
Çekya'da da benzer bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından teknik direktör istifasını sundu.

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Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti - Resim: 8

Türkiye detayı gündem oldu
Türkiye'nin turnuvadan elenmesinin ardından oyunculara villa ve 16 milyon dolar prim verilmesi ise diğer ülkelerde alınan kararlarla kıyaslanarak sosyal medyada gündem oldu.

Elenmelerin ardından bazı ülkelerde istifalar ve sert kararlar peş peşe gelirken, Türkiye'deki ödül süreci futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

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