Elenen ülkelerde kriz büyüyor: Türkiye detayı dikkat çekti

Türkiye detayı gündem oldu

Türkiye'nin turnuvadan elenmesinin ardından oyunculara villa ve 16 milyon dolar prim verilmesi ise diğer ülkelerde alınan kararlarla kıyaslanarak sosyal medyada gündem oldu.

Elenmelerin ardından bazı ülkelerde istifalar ve sert kararlar peş peşe gelirken, Türkiye'deki ödül süreci futbol kamuoyunda tartışma yarattı.