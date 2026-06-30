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Kaynak: AA

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mark Carney ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefonda görüştü. Görüşmede, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi önemli başlıklar ele alındı.

Tarafların, savunma yatırımlarının artırılması, NATO’nun caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi konularında fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ VURGUSU

Başbakan Carney, Kanada’nın savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, ülkesinin NATO’nun yüzde 5’lik savunma harcaması hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini ifade etti.

AVRUPA’DA ASKERİ VARLIK 30 YILIN ZİRVESİNDE

Görüşmede dikkat çeken bir diğer mesaj ise Kanada’nın Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin oldu. Carney, ülkesinin Avrupa’daki “sürekli askeri varlığının” son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

İŞBİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Tarafların görüşmede, NATO çerçevesinde yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Açıklama, ittifak içinde savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonun artarak devam edeceğine işaret etti.