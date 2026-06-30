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Kaynak: AA

TCMB tarafından yapılan açıklamada, iki kurumun inovasyon birimleri arasındaki işbirliği çerçevesini belirlemek amacıyla söz konusu anlaşmanın hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, imzalanan mutabakatın finansal inovasyon alanında bilgi akışının kolaylaştırılmasına ve yenilikçi projelerde ortak çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Mutabakat zaptının, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue tarafından imzalandığı kaydedildi.