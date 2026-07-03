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3 Temmuz 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

DENİZ GÖKTAŞ TUTUKLANDI

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” iddialarıyla hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

PKK'DAN MECLİS'E ÖCALAN DAYATMASI: BÖLÜCÜ ÖRGÜT YASA İÇİN İSTİKAMET ÇİZDİ

PKK terör örgütünün çatı yapılanması olan KCK, Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılması beklenen çerçeve yasa ile ile ilgili TBMM’ye istikamet çizdi. Yapılan açıklamada, terörist başı Öcalan’ın özgürleşmediği bir politikanın kabul edilmeyeceği belirtildi.

ALİ BABACAN İLK KEZ AÇIKLADI: YENİ BİR İTTİFAK GELİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye alternatif yeni bir siyasi ittifak üzerinde çalıştıklarını ilk kez açıkladı. CHP'nin yer almadığı yeni ittifakın, özellikle AK Parti'den uzaklaşan seçmenlere hitap edeceğini söyleyen Babacan, "Gerçek alternatifin biz olacağına inanıyoruz" dedi.

CEMİL TUGAY'A TÖRENLE AK PARTİ ROZETİ Mİ TAKILACAK?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceğini belirterek, "Tugay'a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın" dedi.

DEVLET BAHÇELİ 'MAKAMA DÖNMELİ' DEMİŞTİ: AHMET TÜRK HAKKINDA KARAR

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Temmuz’a kadar görev süresi uzatılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresi 2 ay daha uzatıldı.

VELİ AĞBABA’NIN YEĞENİNE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı.

YAZAR

FATİH ERGİN: AHMET HAKAN'A GEREĞİNİ YAPTIRAN AKP'Lİ

DÜNYA – YENİÇAĞ

İRAN'DA 7 GÜNLÜK YAS BAŞLADI: HAMANEY İÇİN CENAZE TÖRENİ TAHRAN'DA DÜZENLENİYOR

İran'da eski Dini Lider Ali Hamaney için yedi gün sürecek cenaze törenleri bugün Tahran'da başladı. Dünya liderleri, üst düzey yetkililer ve bölgedeki önemli siyasi ve dini temsilciler, Hamaney'in naaşını ziyaret ederek taziyelerini sunuyor. Türkiye'den de bazı siyasiler Hamaney'in naaşını ziyaret etti

NYT'DEN BOMBA İDDİA: MÜZAKERE MASASINDA SUİKAST GİRİŞİMİ SON ANDA ENGELLENDİ

ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ileri sürüldü.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖNÜNDE DEHŞET ANLARI: KENDİNİ YAKTI, BIRAKTIĞI NOT ŞOKE ETTİ

ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi önünde protesto düzenlemek amacıyla Tibet bayrağı bırakıp kendini ateşe veren aktivist, hastanede hayatını kaybetti.

EKONOMİ- YENİÇAĞ

KIDEM TAZMİNATI, ENGELLİ AYLIĞI, 65 YAŞ MAAŞI DEĞİŞTİ: MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 0,99 olarak açıkladı. Bu enflasyon farkı ile memur emeklileri ve memurların maaş listesi değişti. İşte YENİÇAĞ olarak sosyal yardımlar ve tazminat tavanları tek tek hesapladık.

EMEKLİ VE MEMURUN ALACAĞI MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU: İŞTE ÖĞRETMEN, AVUKAT, DOKTOR MAAŞLARI...

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisiyle emekli ve memurun 6 aylık zam fark oranı hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı alırken, memurlar ise yüzde 13,52 zammı garantiledi. İşte emekli ve memur yeni maaş tablosu...

TÜİK HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı belli oldu.

BAKANLIK AÇIKLADI: İKİ ÇAY MARKASINDA BOYA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucunda iki çay markasında boya tespit edildiğini açıkladı.

SEMT PAZARINDA EKONOMİK KRİZ ÇIĞLIĞI: YAŞIMIZ 65, HALA EKMEK PEŞİNDEYİZ, 5 TANESİ 100 LİRA AMA ALICISI YOK

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Samandağ ilçesindeki bir semt pazarından dikkat çeken bir video paylaştı. Üreticinin, esnafın ve nakliyecinin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza dikkat çeken Kara, "Bu düzen değişmeli; emeğin, alın terinin ve üreticinin hakkı teslim edilmelidir" dedi.

SPOR - YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE BEKO'DAN İKİ TRANSFER YAPTI: RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe’den ayrılan Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, EuroLeague öncesi transfer çalışmalarına hız verirken iki oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

Deniz Göktaş, kendisine destek vermek için gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği “CHP’yi salın” sözleriyle gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, siyaset ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar sözlerin siyasi anlamı üzerine farklı değerlendirmelerde bulundu.

Emekli maaşlarına yapılan zam, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok emekli, artışın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savunurken, “30 bin lira bile kurtarmaz”, “200 TL ile artık bir dürüm bile yenmiyor” ve “Bu zamma kargalar bile güler” gibi ifadeler dikkat çekti. Artan yaşam maliyetine vurgu yapan paylaşımlar, geçim sıkıntısı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.