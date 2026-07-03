Gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe’den ayrılan Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen’i transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin ve milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Wilbekin, EuroLeague’de 6 maçta 7.7 sayı ve 1.3 asist ortalaması yakaladı. Metecan Birsen ise 24 karşılaşmada görev alırken maç başına 2.4 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

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