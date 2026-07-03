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Kaynak: Spor Servisi

Gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek Beşiktaş GAİN, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Resmi Açıklama I Metecan Birsen



Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Milli Oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.



Profesyonel kariyerine 2011 yılında start veren Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş… pic.twitter.com/hidmhGgKYd — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 3, 2026

Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe’den ayrılan Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen’i transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin ve milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Resmi Açıklama I Scottie Wilbekin



Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı.



Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014… pic.twitter.com/EU4siz7n9u — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) July 3, 2026

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Wilbekin, EuroLeague’de 6 maçta 7.7 sayı ve 1.3 asist ortalaması yakaladı. Metecan Birsen ise 24 karşılaşmada görev alırken maç başına 2.4 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.