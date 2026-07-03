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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, seçim bölgesindeki saha çalışmaları kapsamında Samandağ'da vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Bölgedeki tarımsal üreticilerin ve pazar esnafının yaşadığı geçim sıkıntısını sosyal medya hesabına taşıyan Kara, tarım sektöründeki yüksek girdi maliyetleri ve vatandaşın alım gücünün düşmesiyle oluşan ekonomik tabloyu gözler önüne serdi.

"ÜRETEN DE TAŞIYAN DA SATAN DA AYNI DARBOĞAZDA"

Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Samandağ'dan paylaştığı videolu gönderisine şu notu ekleyerek yetkililere seslendi:

"Çiftçi üretemiyor, üretici ayakta kalma mücadelesi veriyor, esnafın tezgâhı durgun, nakliyecinin maliyeti her geçen gün artıyor. Üreten de, taşıyan da, satan da aynı darboğazın içinde. Bu düzen değişmeli; emeğin, alın terinin ve üreticinin hakkı teslim edilmelidir."

PAZAR ESNAFI: "5 TANESİ 100 LİRA, ALICISI YOK"

Yayınlanan videoda, tezgâhındaki mısırları göstererek isyan eden 65 yaşındaki bir pazar esnafı, tarım sektörünün bitme noktasına geldiğini vurguladı. Yaşanan ekonomik krizi ve maliyet artışlarını sert sözlerle eleştiren esnaf, şu ifadeleri kullandı:

"5 tanesi 100 lira, bir çay parası bile değil, çiftçiye yazık değil mi? Bizi kurtarın. Yeter, bıktık usandık. Ne zamana kadar yaşayacağız biz? Yaşımız 65, hâlâ ekmek peşindeyiz. İşçilik, tarımcılık bitmiştir. Mazot almış başını gitmiş, anamız ağlıyor. 5 tanesi 100 lira ama alıcısı yok. Para yok halkta. İneklere mi yedireyim? Metresi 100 TL'ye gelmiyor."

O anlar kameraya böyle yansıdı;