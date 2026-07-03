O emeklilerin maaşı kesiliyor: SGK'nın mağdur eden kararlarına Yargıtay 'dur' diyor

Bu durum, aynı yaşta çalışma hayatına giren sigortalılar arasında büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Yargıtay, geçmişten bu yana verdiği kararlarda Türk Medeni Kanunu'ndaki ilgili maddelerin sosyal güvenlik hukuku açısından uygulanamayacağını savunuyor. Yüksek mahkeme, 18 yaş altı bildirimlerde sözleşme biçimine değil, çalışmanın gerçek ve fiili olup olmadığına bakıyor.