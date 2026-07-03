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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şubat ayında ABD ve İsrail'in ortak hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın eski Dini Lideri Ali Hamaney için 3-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak'ta yedi günlük cenaze programı düzenleniyor.

Törenlerin ilk adresi başkent Tahran oldu. Burada çok sayıda dünya lideri, üst düzey devlet yetkilisi ve dini isim, Hamaney'in naaşını ziyaret ederek taziye ziyaretinde bulunuyor.

BÖLGEDEN GENİŞ KATILIM

Cenaze törenlerine farklı ülkelerden gelen resmi heyetlerin yanı sıra bölgedeki çeşitli siyasi ve askeri grupların temsilcileri de katıldı.

Lübnan Hizbullahı, Emel Hareketi ve Irak'taki Haşdi Şabi'ye bağlı heyetlerin de Hamaney'in naaşını ziyaret eden gruplar arasında yer aldığı bildirildi.

(Irak Halk Seferberlik Güçleri'nden bir heyet, İslam Devrimi'nin şehit liderinin naaşına saygı duruşunda bulundu)

DEFİN MEŞHED'DE YAPILACAK

Yedi gün sürecek cenaze programının, İran'ın en önemli dini merkezlerinden biri olan Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde gerçekleştirilecek defin töreniyle sona ermesi planlanıyor.

İran genelinde düzenlenecek anma programlarının yanı sıra Irak'ta da çeşitli taziye ve anma etkinliklerinin yapılması bekleniyor.

Türkiye'den de bazı isimler Hamaney'in naaşını ziyaret için İran'da...