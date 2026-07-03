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Kaynak: İHA

ABD'nin New York şehrinde konumlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde trajik bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Amerikan medyasında paylaşılan bilgilere göre, yerel saatle 18.30 sularında yerleşke önüne ulaşan 52 yaşındaki bir şahıs, yanındaki Tibet bayrağını ve protesto metinlerini bıraktıktan sonra kendisini ateşe verdi.

Olay yerindeki acil müdahale ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Bellevue Hastanesi'ne ulaştırılan protestocu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"ÇİN, TİBET'TEN ÇIK" YAZILI BİLDİRİLER BULUNDU

Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, şahsın bıraktığı bildirilerin üzerinde "Çin, Tibet'ten çık" ifadesinin yer aldığı tespit edildi. Yaşamına son veren kişinin Tibet'in bağımsızlığını savunan aktivist Lobga Rangzen olduğu iddia edilse de bu bilgi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

TİBET'İN STATÜSÜ VE TARİHSEL GEÇMİŞİ

Bölgedeki siyasi gerilim, geçmişten bu yana uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Çin, 1950 senesinde Tibet'e askeri müdahalede bulunmuş ve 1951 yılında imzalanan 17 maddelik anlaşmayla Pekin yönetiminin bölgedeki hakimiyeti başlamıştı. Tibet kanadı ise bu anlaşmanın baskı altında imzalandığını öne sürmüştü.

1959 yılında Çin idaresine karşı başlatılan Tibet ayaklanmasının bastırılmasının ardından, ruhani lider Dalai Lama Hindistan'a sığınarak oradan kendi hükümetini kurmuştu. Pekin yönetimi, o dönemden bu yana Tibet üzerindeki kontrolünü sürdürmeye devam ediyor.