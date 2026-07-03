Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında geçerli olacak net maaşlar, sosyal yardımlar ve tazminat tavanları kesinleşti.
Kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı değişti: Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 0,99 olarak açıkladı. Bu enflasyon farkı ile memur emeklileri ve memurların maaş listesi değişti. İşte YENİÇAĞ olarak sosyal yardımlar ve tazminat tavanları tek tek hesapladık.Süleyman Çay
YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay, ortaya çıkan yüzde 13,52'lik zam oranına göre yeni maaşları tek tek hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 0,99 olarak açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
2026'nın ilk beş ayında Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı ortaya çıktı.
Haziran ayında gelen yüzde 0,99'luk enflasyon farkı ve toplu sözleşme kazanımlarının eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklisi için nihai zam oranı yüzde 13,52 olarak tescillendi.
YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay'ın titiz hesaplamalarına göre; çocuk yardımı, çalışmayan eş yardımı, 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği gibi birçok kalemde rakamlar güncellendi.
İşte 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak o liste:
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Listesi (2026 Dönemi)
En Düşük Memur Emeklisi: 27.772 TL'den 31.526 TL'ye
En Düşük Memur Maaşı (Aile Yardımı Dahil): 59.896 TL'den 67.993 TL'ye
Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL'den 73.103 TL'ye
Öğretmen (1/4): 73.368 TL'den 83.287 TL'ye
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL'den 92.199 TL'ye
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL'den 92.651 TL'ye
Başkomiser (3/1): 89.214 TL'den 101.275 TL'ye
Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL'den 84.878 TL'ye
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL'den 170.763 TL'ye
Mühendis (1/4): 96.211 TL'den 109.218 TL'ye
Avukat (1/4): 90.000 TL'den 102.168 TL'ye
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL'den 107.144 TL'ye
Profesör (1/4): 135.089 TL'den 153.353 TL'ye
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 66.870 TL'den 75.910 TL'ye
Vaiz (1/4): 76.653 TL'den 87.016 TL'ye
Maaş artışlarıyla paralel olarak sosyal yardım kalemleri ve kıdem tazminatı tavanında da artışa gidildi. Süleyman Çay'ın derlediği verilere göre güncel sosyal destek tutarları şu şekilde oluştu:
Çalışmayan Eş Aile Yardımı: 3.154 TL'den 3.581 TL'ye
Çocuk Yardımı (0-6 Yaş): 693 TL'den 787 TL'ye
Çocuk Yardımı (6 Yaş Üzeri): 346 TL'den 393 TL'ye
Toplu Sözleşme İkramiyesi: 982,22 TL'den 1.115 TL'ye
Kıdem Tazminatı Tavanı: 64.948 TL'den 73.728 TL'ye
65 Yaş Aylığı: 6.393 TL'den 7.257 TL'ye
Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri): 7.655 TL'den 8.689 TL'ye
Evde Bakım Desteği: 13.878 TL'den 15.754 TL'ye
SED (Yükseköğrenim): 11.867 TL'den 13.471 TL'ye
Editörün Notu: Maaş hesaplamalarına medeni durum, çocuk sayısı, hizmet yılı ve derece/kademe gibi kişisel değişkenler etki edebilmektedir. Belirtilen tutarlar genel standartlara göre ortalama net verileri yansıtmaktadır.