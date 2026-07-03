Trafik kuralları değişti: Sürücülere sıkı denetim geliyor

Düzenlemeyle, sürücü görüş alanı içinde kalan aksesuar ve eşyaların; sürücünün karayolunu, yaya ve araç hareketlerini, trafik işaret levhalarını, cihazlarını ve yer işaretlemelerini görmesini engelleyecek şekilde bulundurulması yasaklandı. Ancak, direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren beş santimetreyi aşmayacak yükseklikte ön cama monte edilen araç kamerası ve telefon tutucu, görüşü engelleyici unsur olarak kabul edilmeyecek.