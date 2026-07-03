Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine ipotek koymaya yeltenen bölücü terör örgütü PKK’nın çatı yapılanması KCK, adeta yasama organına istikamet çizme cüretkarlığında bulundu.

Yapılan küstah açıklamada, terörist başı Abdullah Öcalan’ın sözde "özgürleşmediği" hiçbir politikanın kendileri tarafından kabul görmeyeceği açıkça ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin amansız operasyonlarıyla, süreç başlamadan önce Türkiye’de eylem yapamaz hale gelen hale gelen ve militan devşirme muslukları tamamen kesilen bölücü örgüt, adeta bir diplomatik aktörmüş gibi prosedür rüyaları görmeye başladı.

Terör örgütü PKK’nın kolu KCK açıklamada, İmralı’daki terörist başı ile yapılan görüşmelerin detaylarının kendilerine iletilmediğinden dert yanarak, 24 Mayıs’tan bu yana tecrit bahanelerine sığınarak mağduriyet devşirmeye çalıştı. Yıllarca binlerce masum vatandaşın, askerin ve polisin kanını emen bir cinayet şebekesinin, meclisin yasa yapma süreçlerine dahil olma hevesi tam bir akıl tutulması olarak değerlendirildi.

TERÖRİST BAŞINA ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK ŞARTI

KCK’dan yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan görüş ve önerilerin KCK’ya iletilmediği belirtilerek, Öcalan ile 24 Mayıs'tan sonra görüşme yapılmadığı, 24 Mayıs'ta yapılan görüşmede Öcalan'ın sunduğu önerilerin hükümet tarafından değerlendirilerek önce Öcalan'a aktarılacağı, ardından KCK'ya iletileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak şimdiye kadar bu prosedür işlememiştir. Dolayısıyla o günden bugüne herhangi bir ilişki ve değerlendirilecek gelişme olmamıştır. Böyle tarihi ve önemli bir konuda Öcalan üzerinde tecrit sürerken, özgürlük hareketimizin de bu zaman içinde hiçbir bilgisi olmamıştır" denildi.

“NE ÖRGÜTÜMÜZ NE HALKIMIZ KABUL EDER”

Açıklamanın devamında "Önderlikle görüşüp tartışmadan, Hareketimizin görüşü alınmadan şöyle bir yasa çıkacak, içeriğinde şu şu olacak demek bir oyun, dayatma, hatta bir komplo olarak değerlendirilir. Nitekim, Numan Kurtulmuş şöyle bir yasa çıkacak, gelen gelir, gelmeyen olursa onlara karşı da gereken yapılır, biçiminde bir açıklamada bulundu. Bu örgütle ilgili bir karar bütünlüklü alınır ve bütünlüklü uygulanır. Özgürlük Hareketimiz ancak bütünlüklü yasaları ve adımları dikkate alır. Yoksa bir kısım gelir, bir kısım gelmez gibi bir durum olmaz. Sorun sadece silah bırakma değildir. Farklı bir yaklaşım içine girmek süreci sabote etmek olur. PKK’yi feshettiğimiz kongrede fesih ve silahsızlanma sürecinin Öcalan tarafından yürütülebileceği kararını aldık. Öcalan bu süreci de ancak özgür çalışır koşullarda yürütebilir. Öcalan'ın özgürlüğünü, özgür yaşar ve çalışır koşulları içermeyen bir politika ve pratikleşmeyi halkımız ve Hareketimiz başından beri kabul etmeyeceğini ortaya koymuştur.” denildi.

AYŞEGÜL DOĞAN: ÇERÇEVE YASADA MUTABAKAT SAĞLANDI

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise "Çerçeve yasa ile ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat, zamanlamaya dair. Takvime ilişkin henüz paylaşabileceğimiz net bir bilgi yok" dedi. Doğan, yasanın temmuz ayı içerisinde Meclis gündemine alınabileceğini söyledi.

TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK’TE YASA ISRARI SÜRÜYOR

Terör örgütünün ve onun güdümündeki yapıların meclise istikamet çizme çabası, en net ifadesini terörist başı Abdullah Öcalan’a sözde "özgürlük ve serbest çalışma koşulları" dayatmasında buluyor. Kendi kanlı varlıklarını meşrulaştırmak ve devlete şart koşmak amacıyla yürütülen bu kampanya, egemenliğin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine açık bir meydan okuma niteliği taşıyor.

PERVİN BULDAN: 5 GÜNDE BİTECEK BİR ÇALIŞMA

Diğer yandan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan 19 Haziran tarihli açıklamasında gündemdeki çerçeve yasanın 5 günde bitirilecek bir çalışma olduğunu ifade etmişti.

Buldan, "7-8 maddelik bir çerçeve yasadan söz ediyoruz. İki gün komisyon çalışması olsa, Genel Kurul’a inişiyle, istenirse en fazla 5 günde bitecek bir çalışma olur. Meclis tatile girmeden, ya da birkaç gün gecikmeyle girmesi hâlinde yasayı çıkartabiliriz. PKK kendisini feshetme sürecinde. Silah bırakmaya da başladı. Şu anda oradan bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ancak silah bırakma sürecinin ilerlemesini görmek için yasanın çıkması, ona göre yol haritasının belirlenmesi, kimlerin nasıl, ne zaman geleceğinin belirlenmesi gerekiyor. O nedenle yasanın Meclis tatile girmeden çıkmasını önemsiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Sürecin ana aktörlerinden biri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bahçeli’den gelen “makama dönmeli” açıklamasına rağmen Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı’nın son uzatma kararıyla en az 2 ay daha görevine dönemeyecek.