Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyonun sonuncusu belli oldu. Haziran ayında enflasyon yüzde 0.99 olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.11 olarak duyurdu.

TÜİK, 2026 yılının Mayıs ayında bir önceki aya göre enflasyonu yüzde 1,71 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış kaydettiğini açıklamıştı.

GIDADA FİYAT DEĞİŞİM FAZLA OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİM KONUTTA FAZLA OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak meydana geldi. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

ENAG ENFLASYONU DA BELLİ OLDU

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Haziran 2026'da yüzde 1,94 arttı. Yıllık (12 aylık) E-TÜFE enflasyon oranı yüzde 51,49'a ulaştı.

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,14artarken yıllık 35.94 olarak gerçekleşti.

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