Yeniçağ Gazetesi
03 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma)

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma)

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yeniden yükseliş dalgası başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları; bilezik fiyatları ne kadar?

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 1

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini zayıflatmasının ardından cuma günü yüzde 1'i aşkın değer kazandı.

1 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 2

Böylece değerli metal, son beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.

2 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 3

Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

3 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 4

İşte 3 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

4 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 5

Güncel altın satış fiyatları

5 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 6.284,46 TL

6 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.364,00 TL

7 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 20.683,00 TL

8 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 40.534,25 TL

9 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.234,00 TL

10 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 101.646,46 TL

11 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 12

Gremse altın satış fiyatı: 101.646,46 TL

12 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 13

22 Ayar bilezik gramı alış: 5 bin 704 lira

13 14
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma) - Resim: 14

18 Ayar gram altın alış: 4 bin 585 lira

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro