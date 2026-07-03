Altın fiyatları, ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini zayıflatmasının ardından cuma günü yüzde 1'i aşkın değer kazandı.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatlarında son durum (3 Temmuz Cuma)
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yeniden yükseliş dalgası başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları; bilezik fiyatları ne kadar?Yunus Arıkan
Böylece değerli metal, son beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 3 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 6.284,46 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.364,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 20.683,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 40.534,25 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.234,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 101.646,46 TL
Gremse altın satış fiyatı: 101.646,46 TL
22 Ayar bilezik gramı alış: 5 bin 704 lira
18 Ayar gram altın alış: 4 bin 585 lira