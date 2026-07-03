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Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hem Türkiye'nin siyasi gündemine hem de yeni ittifak çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

dw.com'un haberine göre, Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler, NATO'nun dönüşümü, yapay zekâ ve teknoloji alanındaki değişimlerin Türkiye için yeni bir dönemi işaret ettiğini belirten Babacan, mevcut iktidarın bu süreci yönetme kapasitesini kaybettiğini söyledi.

YENİ İTTİFAK HAZIRLIĞI: CHP YER ALMIYOR

Ali Babacan, AK Parti'ye alternatif oluşturacak yeni bir siyasi yapılanma üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu oluşumda Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve bazı diğer partilerin yer almasının planlandığını söyledi.

İttifak görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiğini ifade eden Babacan, özellikle Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi arasındaki uzlaşının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"Her iki parti de ittifakın gerekliliği konusunda ortak noktada buluştu. Önümüzdeki süreçte bu yapı daha da genişleyebilir. Başka partilerle de temaslarımız sürüyor ancak mutabakat sağlanmadan isim vermek doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DEN UZAKLAŞAN SEÇMEN YENİ BİR ADRES ARIYOR"

Yeni oluşumun temel hedefinin AK Parti'den kopan seçmenlere güven verecek bir seçenek oluşturmak olduğunu söyleyen Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti'ye yıllarca destek vermiş ancak artık mevcut tabloyu benimsemeyen geniş bir seçmen kitlesi var. Bu insanların rahatlıkla oy verebileceği güçlü bir alternatif oluşturmak zorundayız. Mesele sadece seçimi kazanmak değil, Türkiye'nin geleceğini kazanmak."

"DEVA PARTİSİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BENİM"

İttifakın ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismine ilişkin soruya da yanıt veren Babacan, şu aşamada adaylık tartışmalarının erken olduğunu söyledi.

"DEVA Partisi'nin adayı benim. Genel başkanlar doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Önceliğimiz ittifakı güçlendirmek. Seçim iş birliği ve adaylık konusu daha sonra değerlendirilir."

ÜÇ HEDEF KİTLEYİ AÇIKLADI

Babacan, yeni siyasi oluşumun üç temel seçmen grubuna hitap etmeyi amaçladığını belirtti.

Bunların; geçmişte AK Parti'ye oy vermiş ancak desteğini çekmiş seçmenler, merkez sağda yeni adres arayan vatandaşlar ve siyasetten uzaklaşan gençler olduğunu ifade eden Babacan, özellikle gençlerin umutsuzluk içinde olduğunu ve bu tabloyu değiştirmek istediklerini söyledi.

ABDULLAH GÜL SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni ittifakta nasıl bir rol üstleneceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Babacan, Gül'ün Türkiye'nin en başarılı dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Türkiye onun bilgi ve tecrübesinden faydalanmalı. Bunun ötesindeki değerlendirmeyi kendisinin yapması gerekir." dedi.

CHP İLE İTTİFAK MESAJI VERMEDİ

CHP ile olası bir seçim ittifakına ilişkin soruyu da yanıtlayan Babacan, "Biz kendi alternatif yolumuzu inşa etmekle meşgulüz." ifadelerini kullandı.

CHP'de yaşanan tartışmaları da değerlendiren Babacan, muhalefetin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, Meclis'te zaman zaman CHP ile AK Parti arasında dikkat çeken bir uyum oluştuğunu öne sürdü.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Olası anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Babacan, teklifin içeriğine göre değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Hak ve özgürlükleri güçlendiren düzenlemelere destek verebileceklerini belirten Babacan, demokrasiye zarar verecek herhangi bir değişikliğe ise onay vermeyeceklerini ifade etti.