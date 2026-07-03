Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları...

Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları...

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisiyle emekli ve memurun 6 aylık zam fark oranı hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı alırken, memurlar ise yüzde 13,52 zammı garantiledi. İşte emekli ve memur yeni maaş tablosu...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 1

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zam farkı Haziran ayı enflasyon farkının gelmesiyle değişti.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 2

Milyonlarca SGK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerini ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte alacakları maaş zam farkları belli oldu.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 3

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri verileri merakla bekliyor.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 4

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk beş ayında; Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve Mayıs'ta yüzde 1,71 enflasyon farkı çıkmıştı.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 5

Tam zam oranı için ise Haziran ayı dört gözle bekleniyordu. Emeklilerin merakla beklediği TÜİK oranı belirlendi. Haziran ayında yüzde 0.99 enflasyon farkı kesinleşti.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 6

Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 17,76 oran netleşirken, memurlar için bu süreç yüzde 13,52 olarak ortaya çıktı.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 7

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 20 bin TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 zam farkı ile 23 bin 552 TL seviyelerine gelecek.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 8

Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 16 bin TL altında olan kök aylıklarının 20 bin TL’ye sabitlemesi Meclis’ten geçmez ise en düşük emekli maaşı değişmeyecek. Ama her yıl olduğu gibi düzenlenmenin olması yüksek ihtimal.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 9

Toplu sözleşme farkından dolayı yüzde 13,52 Zam farkını memur ve memur emeklileri hakketti.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 10

26 bin 887 TL olan en düşük memur emekli maaşı yüzde 13,52 zam farkı ile 30 bin 522 TL olacak.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 11

59 bin 896 TL olan en düşük memur maaşı ise yüzde 13,52 zam farkıyla 67 bin 993 TL seviyelerine gelecek.

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Emekli ve memurun alacağı maaş zammı belli oldu: İşte öğretmen, avukat, doktor maaşları... - Resim: 12

2026 yılı (Ocak - Haziran dönemi) güncel kamu personeli net maaşları şu şekildedir:

​En Düşük Memur Maaşı (Aile Yardımı Dahil): 59.896 TL – 67 bin 993 TL

​Memur (Üniversite Mezunu 9/1): 64.397 TL – 73 bin 103 TL

​Öğretmen (1/4): 73.368 TL – 83 bin 287 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL - 92 bin 199 TL

​Polis Memuru (8/1): 81.617 TL – 92 bin 651 TL

Başkomiser (3/1): 89.214 TL -101 bin 275 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1): 74.770 TL – 84 bin 878 TL

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL – 170 bin 763 TL

​Mühendis (1/4): 96.211 TL -109 bin 218 TL

Avukat (1/4): 90.000 TL – 102 bin 168 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4): 94.384 TL

​Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL – 107 bin 144 TL

​Profesör (1/4): 135.089 TL – 153 bin 353 TL

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