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İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında yaşanan İzmir krizinin ardından Özel'in Tugay'a tepkili olduğunu belirtirken, Cemil Tugay'ın Özel'in yeni partisine katılmamasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

CEMİL TUGAY HANGİ ROZETİ TAKACAK?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifa etti. Cemil Tugay, Özgür Özel’in adamı olarak biliniyordu. Ama Özgür Özel’in İzmir buluşmasına da katılmadı. Özgür Özel’in bundan rahatsız olduğu biliniyor. Ama sorunu büyütmedi. Cemil Tugay da daha partileri kurmadılar ben niye gideyim şeklinde bir açıklama ile geçiştirdi. Cemil Tugay, Özgür Özel’in kuracağı partiye gitmezse sürpriz olmasın. Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'ye mutlak butlan kararının çıkmasının ardından yönetime Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi sonrası alınan ihraç kararlarının akabinde CHP'den istifa etmişti. Özgür Özel, Tugay'ın istifasına "rızam yoktu" şeklinde açıklama yapmıştı. Daha sonra Özgür Özel'in İzmir programına katılmayan Tugay'ın Özel'le arasının açıldığı iddia edilmişti.