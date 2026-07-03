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"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. "Dini değerleri aşağılama" suçlamasının yanı sıra dosyasına "cumhurbaşkanına hakaret" iddiası da eklenen Göktaş’a destek vermek isteyen çok sayıda vatandaş adliyede toplandı.

Göktaş'a destek olmak isteyen birçok siyasi isim ve yurttaşlar adliye önüne geldi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Göktaş'a destek olmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

11.20 civarında başlayan savcılık ifadesi tamamlanan Göktaş tutuklandı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Göktaş'ın tutuklanma gerekçesinin "yurtdışına kaçma ve delilleri karartma şüphesi" olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...