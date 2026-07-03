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Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi Kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay süreyle uzatıldı. Öte yandan, görevden uzaklaştırılmasına dayanak gösterilen ‘örgüt propagandası’ davasından yargılanan Ahmet Türk, mahkemenin suç unsuru tespit etmemesi üzerine beraat etmişti.

2 AY DAHA GÖREVİNE DÖNEMEYECEK

amidahaber'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, 2 ay daha görevine dönemeyecek. Mardin’de kayyumun görev süresi en son 2 Mayıs’ta uzatılmıştı.

31 Mart 2024 tarihinden yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı.

TÜRK HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Ahmet Türk, görevden uzaklaştırılma gerekçesi olan ‘örgüt propagandası’ davasından, mahkemenin herhangi bir suç unsuru tespit edememesi üzerine beraat etmişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” demişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli Şubat ayındaki grup toplantısında Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i kast ederek "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" diye konuşmuştu.