Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, Sosyal Güvenlik Müşaviri Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında yeni maaşları kuruşu kuruşuna açıkladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını açıkladı: Kuruşu kuruşuna hesapladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memur maaş zamlarını canlı yayında hesapladı. Daha önceki tahminlerine yakın olduğuna dikkat çeken Erdursun, maaşları tablo halinde verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Emekliler için yüzde 17.5, memurlar için ise yüzde 13.5 olarak kesinleşen enflasyon farkını SGK uzmanı Özgür Erdursun verdi.
Aylar öncesinden yaptığı tahminlerin neredeyse birebir tuttuğuna dikkat çeken Erdursun, en düşük emekli aylığı beklentisinde sadece 70 liralık, memur zammı oranında ise binde 3'lük bir sapma yaşandığını ifade etti.
İşte Erdursun'un hesaplamalarına göre ortaya çıkan, kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları:
En düşük emekli aylığının (kök maaş üzerinden yapılan hesaplamalarla) 20.000 TL'den 23.550 TL'ye yükseldiğini belirten Erdursun'un listesine göre diğer emekli aylıkları şu şekilde güncellendi:
20.000 TL olan emekli aylığı: 23.550 TL
21.000 TL olan emekli aylığı: 24.727 TL
22.000 TL olan emekli aylığı: 25.905 TL
23.000 TL olan emekli aylığı: 27.082 TL
24.000 TL olan emekli aylığı: 28.260 TL
25.000 TL olan emekli aylığı: 29.437 TL
30.000 TL olan emekli aylığı: 35.325 TL
35.000 TL olan emekli aylığı: 41.212 TL
40.000 TL olan emekli aylığı: 47.100 TL
50.000 TL olan emekli aylığı: 58.000 TL
Memur maaşlarında yüzde 13.86'lık bir artış beklediğini ve açıklanan yüzde 13.5'lik oranla hedefe çok yakın bir tahminde bulunduğunu vurgulayan Özgür Erdursun, meslek gruplarına göre yeni maaşları da tek tek listeledi:
En Düşük Memur Maaşı: 55.763 TL'den 63.290 TL'ye
İnfaz Koruma Memuru (9/1): 62.765 TL'den 71.238 TL'ye
Öğretmen (8/1): 64.466 TL'den 73.169 TL'ye
Polis Memuru (8/1): 76.308 TL'den 86.610 TL'ye
Özgür Erdursun, yaptığı değerlendirmede hesaplamalarının nokta atışı olduğunu belirterek, "Polis memuru maaşının 86 bin 700 - 86 bin 878 lira civarında olacağını söylemiştim, 86 bin 610 lira oldu. Bakın yine aralarda 50-100 liralık ufak farklar çıktı. Neredeyse rakamın ne olacağını 2 ay önceden biliyoruz," ifadelerini kullandı.