SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur maaşını açıkladı: Kuruşu kuruşuna hesapladı

Özgür Erdursun, yaptığı değerlendirmede hesaplamalarının nokta atışı olduğunu belirterek, "Polis memuru maaşının 86 bin 700 - 86 bin 878 lira civarında olacağını söylemiştim, 86 bin 610 lira oldu. Bakın yine aralarda 50-100 liralık ufak farklar çıktı. Neredeyse rakamın ne olacağını 2 ay önceden biliyoruz," ifadelerini kullandı.