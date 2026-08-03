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YENİÇAĞ – 3 Ağustos Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI ERDAL BEŞİKCİOĞLU TUTUKLANDI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile birlikte 39 kişi tutuklandı.

YENİ PARTİ'NİN SEÇİMLERE GİREBİLMESİ İÇİN KRİTİK EŞİK: KANUNUN İLK ŞARTI YERİNE GELDİ

24 Temmuz 2026'da kurulan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi konusunda kritik bir süreç tamamlandı.

ÖCALAN YENİ AÇILIMI CUMHURİYETİN KURULUŞU İLE BİR TUTTU

DEM Parti İmralı heyeti, 2 Ağustos tarihinde görüştükleri terörist başı Öcalan'ın yeni mesajını açıkladı. Öcalan mesajda, çıkarılacak yasanın sürecin önünü açacak anahtar niteliğinde olduğunu belirtti ve süreci cumhuriyeti kuruluşu ile bir tuttu.

ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU: HÜCRE EVİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen ve 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evi ile kullandığı kiralık evlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hücre evinin konumu dikkat çekti.

ÖCALAN'IN GÖRÜP ONAYLADIĞI ÇERÇEVE YASA AK PARTİ GRUBUNDA İMZAYA AÇILDI

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, daha önce terörist başı Abdullah Öcalan ile paylaşılan ve onay alınan çerçeve yasayı kendi vekillerinin imzasına açtı. Çerçeve yasa imzaları yarın 17.00'ye kadar devam edecek.

AK PARTİ'YE GEÇEN EREN ALİ BİNGÖL'ÜN İDDİALARINA İBB’DEN YANIT

Geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, geçiş sürecinin nedenini İBB’deki imar krizi olduğunu söylemişti. Bu iddialara ise İBB Başkanvekili Nuri Aslan yanıt verdi.

SELÇUK GEÇER DOLAR FIRTINASI YAKLAŞIYOR

Türkiye’nin döviz dengesi iki taraftan birden bozuluyor.

Bir tarafta ithalat ihracattan daha hızlı artıyor ve dış ticaret açığı büyüyor.

Öbür tarafta ülkeye döviz girişini destekleyen ve cari açığı dengeleme konusunda en önemli aktör olan turizm gelirleri düşüyor…

Yani döviz giderleri artarken döviz gelirleri düşüyor.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 26,2 artarak 10 milyar 370 milyon dolar oldu.

DÜNYA – YENİÇAĞ

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: GERİLİM VE GÜVENSİZLİK İSTEMİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasından yana olmadığını belirtti. Pezeşkiyan, ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda ise tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

PAKİSTAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA: ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakolu önünde meydana gelen patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi.

TAYVAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ABD MESAJI: “İŞBİRLİĞİ SANILANDAN ÇOK DAHA YAKIN”

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, ABD ile savunma işbirliğinin düşünüldüğünden daha ileri seviyede olabileceğini açıkladı. Açıklama, Tayvan Boğazı’ndaki gerilim açısından kritik mesajlar içeriyor.

ŞAM’DA KRİTİK ZİRVE: ŞARA İLE BARZANİ’DEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Şam’da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

KONYA’DA EMEKLİ İSYANI: “23 BİN LİRAYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ”

Konya’da vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekliler, kira ve temel ihtiyaçların maaşları aştığını belirterek geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini söyledi.

TİM BAŞKANI BAKAN’IN KARŞISINDA SÖYLEDİ: İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın karşısında sektörün yolunda gitmediğini belirterek, "İhracatta elde ettiğimiz sınırlı artışlar, işlerin yolunda gittiğini göstermiyor." dedi.

DOĞAL GAZDA FİYAT BELLİ OLDU: REFERANS RAKAM 17 BİN TL’Yİ AŞTI

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 189 TL olarak belirlenirken, işlem hacminde düşüş dikkat çekti. Türkiye’ye günlük gaz girişi 81,9 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

HEP AYNI NAKARAT: MEHMET ŞİMŞEK GÖREVE GELDİĞİNDE ENFLASYON NEYDİ, BUGÜN NE?

Mehmet Şimşek enflasyonun düşüş eğilimde olduğunu söyledi. Ancak Şimşek döneminde ekonomi enflasyonda çok ağır darbelere maruz kaldı. Yüzde 75,45'e ulaşarak rekorlar kırdı. Bu 3 yılı aşkın sürede yüzde 75'leri aşan enflasyon şokları, vatandaşın üzeride büyük yük oldu.

SPOR - YENİÇAĞ

SALAH TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI: NEDEN BEŞİKTAŞ YERİNE TRABZONSPOR?

Trabzonspor Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bordo Mavililer maaş konusunda prensip anlaşmasına vardığı Salah'ı kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirmeyi planlarken Beşiktaş ile müzakerelerin neden olumsuz sonuçlandığına dair transferin perde arkası da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki rotası netleşti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz engelini geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerini belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.