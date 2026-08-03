İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılması sürecinde gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Aslan iddialara karşın, Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısıyla İBB Teftiş Kurulu raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Önceki dönem Tuzla Belediyesi yönetimine ait imar işlemlerinde büyük usulsüzlükler yapıldığını belirten Aslan; haksız yapılaşma, mükerrer kullanım ve başlatılan hukuki süreçler hakkında çarpıcı detaylar verdi.

"MESELE SİYASET DEĞİL, HUKUK VE KAMU YARARIDIR"

Konuşmasına duyduğu rahatsızlığı ifade ederek başlayan Nuri Aslan, bugüne kadar Tuzla Belediyesi yetkililerinin hukuka uygun adım atmasını beklediklerini söyledi. İBB yönetiminin gündeminde şahısların olmadığını, asıl hedeflerinin kamu yararını korumak olduğunu vurgulayan Aslan, "Bugün hiç kimse bu süreci 'İBB yatırımları engelliyor' ya da 'siyasi bir karar alınıyor' şeklinde çarpıtmamalıdır. Mesele yatırım veya siyaset değil; kanundur, hukuktur ve kamu yararıdır" dedi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE İMAR AFFI VURGUSU

Sorunun vatandaşları mağdur etmeden çözülmesi için defalarca görüşmeler yapıldığını belirten Aslan, İBB Meclisi'nin hukuken bir "imar affı" çıkarma yetkisi bulunmadığına dikkat çekti. Aslan, "520 bin metrekarelik fazla imar transferinden haksız kazanç sağlayanların, buna karşılık gelen donatı alanını veya kamulaştırma bedelini Tuzla Belediyesi'ne bağışlaması halinde sorun çözülecekti" diyerek çözüm önerilerini sunduklarını, ancak sürecin tıkanması üzerine konunun Teftiş Kurulu’na taşındığını açıkladı.

RAPORDA ORTAYA ÇIKAN VAHİM TABLO

Hazırlanan Teftiş Kurulu raporuna göre, Tuzla'daki imar transferlerinde açık ve denetlenebilir bir sistem işletilmedi. Rapordaki en dikkat çeken bulgular ise şöyle sıralandı:

“Normal şartlarda yalnızca bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının, tek bir örnekte tam 185 farklı parsele aktarıldığı belirlendi. İncelenen 1.025 parselin 884'ünde usule aykırı eksik evrak bulundu. İmar haklarının yanlış hesaplanmasıyla hukuka aykırı şekilde yaklaşık 520 bin metrekarelik ilave yapılaşma alanı yaratıldı. Noter muvafakatnameleri üzerinden yürütülen 669 mükerrer kullanım ve hak aktarımının sağlıklı bir şekilde denetlenemediği ortaya kondu.”

DOSYA YARGIYA TAŞINDI

Ortadaki ağır tablo karşısında İBB'nin sessiz kalamayacağını belirten Nuri Aslan; adli ve idari süreçlerin başlaması için raporun 12 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı olarak ilgili bakanlıklara, başsavcılığa ve Tuzla Belediyesi'ne gönderildiğini duyurdu. Aslan, kamu kaynaklarını koruma kararlılığından taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Toplantıya; Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve İBB Meclis üyeleri de katılarak destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu kararının gerekçesi olarak söz konusu imar krizini göstermişti. Bingöl, İBB Teftiş Kurulu'nun raporu nedeniyle 50 bin vatandaşın evinin yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve 16 bin dairenin elektrik, su ile doğalgazının kesilmesi talimatı verildiğini iddia etmişti. Bingöl, yaşananların teknik bir imar meselesini aşıp insani bir krize dönüştüğünü savunmuştu.