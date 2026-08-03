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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 9 milyon 557 bin 84 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 13 milyon 787 bin 436 lira seviyesindeydi.

REFERANS FİYAT 17 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 189 lira olarak belirlendi. Toplam gaz ticaret miktarı ise 556 bin metreküp olarak kaydedildi.

DENGELEME FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 48 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 329 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 81,9 MİLYON METREKÜP

Türkiye’ye dün 81 milyon 966 bin 972 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 81 milyon 889 bin 67 metreküp oldu.