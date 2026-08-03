Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

SARI-LACİVERTLİLERİN PLAY-OFF YOL HARİTASI

Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Sturm Graz’ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile eşleşmesinin galibinden biriyle Devler Ligi vizesi için mücadele edecek.