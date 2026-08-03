UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’nin, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı geçmesi halinde play-off turundaki eşleşmesi netleşti.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki rotası netleşti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz engelini geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerini belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.Gül Devrim Koyun
İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde bugün saat 13.00’te gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı.
SARI-LACİVERTLİLERİN PLAY-OFF YOL HARİTASI
Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Sturm Graz’ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile eşleşmesinin galibinden biriyle Devler Ligi vizesi için mücadele edecek.
Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için önündeki kritik takvim ise şu şekilde:
MAÇ TAKVİMİ
3. Eleme Turu İlk Maçı: 5 Ağustos Çarşamba (Saat 21.00 - Chobani Stadyumu)
3. Eleme Turu Rövanş Maçı: 11 Ağustos Salı (Deplasman)
Muhtemel Play-Off İlk Maçları: 18 - 19 Ağustos 2026
Muhtemel Play-Off Rövanş Maçları: 25 - 26 Ağustos 2026
Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta kendi taraftarı önünde Sturm Graz karşısında avantajlı bir skor elde edip 11 Ağustos'taki rövanşın ardından adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.
Play-off engelini de aşan taraf, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatındaki yerini alacak.