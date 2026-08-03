Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki rotası netleşti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Sturm Graz engelini geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerini belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’nin, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı geçmesi halinde play-off turundaki eşleşmesi netleşti.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 2

İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde bugün saat 13.00’te gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 3

SARI-LACİVERTLİLERİN PLAY-OFF YOL HARİTASI

Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Sturm Graz’ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon - Sparta Prag eşleşmesinin galibi ile eşleşmesinin galibinden biriyle Devler Ligi vizesi için mücadele edecek.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 4

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek için önündeki kritik takvim ise şu şekilde:

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 5

MAÇ TAKVİMİ

3. Eleme Turu İlk Maçı: 5 Ağustos Çarşamba (Saat 21.00 - Chobani Stadyumu)

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 6

3. Eleme Turu Rövanş Maçı: 11 Ağustos Salı (Deplasman)

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 7

Muhtemel Play-Off İlk Maçları: 18 - 19 Ağustos 2026

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 8

Muhtemel Play-Off Rövanş Maçları: 25 - 26 Ağustos 2026

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 9

Fenerbahçe, 5 Ağustos'ta kendi taraftarı önünde Sturm Graz karşısında avantajlı bir skor elde edip 11 Ağustos'taki rövanşın ardından adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 10

Play-off engelini de aşan taraf, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatındaki yerini alacak.

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