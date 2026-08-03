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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alınırken, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da yer almıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine getirilmişti.

40 TUTUKLAMA KARARI

Belediye Başkanı Beşikcioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi mahkeme kararıyla tutuklanmasına karar verildi.

Beşikcioğlu dışında tutuklanalar arasında; belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri yer aldı.

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