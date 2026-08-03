Kaynak: Haber Merkezi

Cumhur İttifakı'nın DEM Parti ile birlikte yürüttüğü ve Terörsüz Türkiye adı verilen süreç kapsamında çerçeve yasanın çıkarılması bu hafta kalırken, terörist başı Öcalan'dan yeni bir mesaj geldi. 2 Ağustos tarihinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından ziyaret edilen bölücü başı Öcalan, aktarılan mesajında "Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır" dedi.

YENİ AÇILIMI CUMHURİYETİN KURULUŞU İLE BİR TUTTU

PKK terör örgütünün ele başı Öcalan, mesajının bir bölümünde ise "Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız." diyerek yeni açılımı cumhuriyetin kuruluşu ile bir tuttu.

Öcalan mesajının devamında ise, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur" dedi.