Tarladan çıkmadan tükendi: Kilosu 60 liradan satılıyor

Erdem, Üyük sarımsağının diğer türlerden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Üyük sarımsağı artık tüketiciler tarafından onaylandı. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Çok yüksek aroması var, raf ömrü çok uzun. Köyümüzün havası, suyu, rakımı, belki bizim işçiliğimiz, sevgimiz sarımsağın kalitesini artırıyor. Bu bizim ek işimiz değil tek işimiz. Sarımsağımız şifa kaynağı. Üyük sarımsağımızın Taşköprü ya da diğer sarımsaklardan üstün olduğunu iddia etmiyorum ama en az o kadar değerli. Coğrafi işaret tescili başvurumuz oldu. Burada ölçümler yapıldı ve aroması, dayanıklılığı ve bize özel olduğu tespit edildi."