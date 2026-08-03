CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, seçimlere katılabilme yeterliliği konusunda önemli bir yeterliliği sağladı.
YENİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için kritik eşik: Kanunun ilk şartı yerine geldi
24 Temmuz 2026'da kurulan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi konusunda kritik bir süreç tamamlandı.Aykut Metehan
Siyasi Partiler Kanunu'nda partilerin seçimlere katılabilme yeterliliği için ilk şart sağlandı.
Bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için, Türkiye'de en az 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması gerekiyor.
1 ilde teşkilatlanmak; il ve o ilin ilçelerinin en az 3'te 1'inde teşkilatlanması anlamına geliyor.
Ancak seçimlere girebilme hakkı elde etmek için bu yeterli değil. 41 ilde teşkilatlanmanın yanı sıra partilerin 1 büyük kongre yapması gerekiyor.
Yeni Parti'nin 41 il ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlayıp, büyük kongresini yaptığı takdirde seçimlere girebilmesi için 1 şart kalıyor.
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 44 il ve 593 ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını açıkladı.
Partilerin seçimlerden en az 6 ay önce kurulmuş olması gerekiyor. Bu noktada 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, 24 Ocak 2027'den önceki seçimlere katılamıyor.
Erdoğan'ın "baskın seçim" ihtimaline karşı ise Yeni Parti çözümsüz değil. Özgür Özel yedek bir partinin hazırda bekletildiği ve baskın bir seçime karşı hazırlıklı olduklarını söylüyor.
Zeynel Emre'nin açıklamaları şöyle:
Su ana kadar 200'e yakın CHP'li belediye başkanının Yeni Parti'ye katıldığını bildiren Emre, "Bugün itibarıyla 44 ilde, 593 ilçede örgütlenme yapılmış haldedir. Bir hafta içerisinde bu sayı daha da artacak." dedi.
"Belediyeler konusunu çok hassas çalışıyoruz. Tutuklular ve istifalar düşürülünce 355 belediye kalıyor, bunun 200'den fazlası bize şu an katılmıştır. Kısa süre içerisinde de sayının 300'leri geçeceğini değerlendiriyoruz."
"YSK'ya yaptığımız atamaya butlancı yönetim ve AKP itirazda bulunmuştur. MHP ve DEM ise kanundan kaynaklı doğru tarafı desteklemiştir. YSK başkanı da 'Bunun oylanacak bir şeyi yoktur, kanun ve hak bellidir' demiştir" ifadelerini kullandı.
Bağışların devam ettiğini söyleyen Emre, "Siyasi partiler kanuna göre nakdi bağış miktarı bellidir. Ancak birisi binasını vermek isterse, o siyasi partinin orayı kullanması kaydıyla şarta bağlı bağış yapılabiliyor. Araçlar için de aynı kural geçerlidir. Bağışlar devam ediyor. Buna ilişkin bilgilendirmeleri her akşam 20.00'de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Özgür Ceylan yapacak. Her şeyi şeffaf biçimde paylaşacağız" diye konuştu.
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Süreç kapsamında bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasanın taslağını henüz kendilerinin de görmediğini söyleyen Emre, "Biz bu sürece yapıcı destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
Yeni Parti grubu olarak sundukları yeni kanun teklifini de açıklayan Emre,
"Şehit yakınları ve gazilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunup geliştirmesi amacıyla bir kanun teklifi hazırladık. Bunu imzalayarak Meclis Başkanlığına sunduk. Mecliste grubu bulunan partileri bu kanun teklifimize destek vermeye davet ediyorum" bilgisini verdi.
"İktidar partisi, eline geçirdiği yargı kollarıyla seri operasyonlara girişti"
Emre, Özgür Özel Genel Başkanlığı döneminde seçilen CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyonların devam etmesine de tepki göstererek, "İktidar partisi, eline geçirdiği yargı kollarıyla seri operasyonlara girişti. En son bu hafta da maalesef Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu, gözaltına alınıp tutuklandılar. Her hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Hiçbir dönem yoktur ki aynı gerekçelerle operasyona uğrasın belediye başkanları. İstanbul'un 39 ilçesinin 14 belediye başkanı Silivri'de tutuklu. Kazandığımız yerlerde görevden uzaklaştırıldılar. Vatandaş iradesine darbenin büyüklüğünü göstermesi açısından ibretlik" dedi.