YENİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için kritik eşik: Kanunun ilk şartı yerine geldi

Bağışların devam ettiğini söyleyen Emre, "Siyasi partiler kanuna göre nakdi bağış miktarı bellidir. Ancak birisi binasını vermek isterse, o siyasi partinin orayı kullanması kaydıyla şarta bağlı bağış yapılabiliyor. Araçlar için de aynı kural geçerlidir. Bağışlar devam ediyor. Buna ilişkin bilgilendirmeleri her akşam 20.00'de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Özgür Ceylan yapacak. Her şeyi şeffaf biçimde paylaşacağız" diye konuştu.