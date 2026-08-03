Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), paranın geleceğini şekillendirecek olan Dijital Türk Lirası Projesi’nde vites yükseltti.
Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle
Merkez Bankası nakit paranın geleceğini belirleyen olan Dijital Türk Lirası Projesi’nde yeni hamleye geçti.Kaynak: AA
Finans ve teknoloji ekosistemini dijital parayla uyumlu ürünler geliştirmeye davet eden "Ekosisteme Katılım Çağrısı"nın zorlu değerlendirme maratonu tamamlandı.
Kamu-özel sektör işbirliğinin en güncel örneği olan süreçte, 23 yenilikçi proje üçüncü aşamaya geçmeye hak kazandı.
Eylül-Ekim 2025 döneminde başlayan ilk aşamaya, sektörden yoğun bir ilgi geldi. 16 banka ile 25 ödeme ve elektronik para kuruluşunun, FinTek firmalarıyla güçlerini birleştirerek sunduğu tam 85 proje masaya yatırıldı.
TCMB’nin ilk filtrelemesinden başarıyla geçen 51 proje, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ikinci aşamada zorlu bir sunum ve belge değerlendirme sınavına girdi.
Bu sıkı elemelerin sonucunda; 12 banka ve 6 ödeme/elektronik para kuruluşuna ait toplam 23 proje, bir sonraki aşama olan geliştirme ve test alanına adını yazdırdı.
Potansiyel vaat eden 6 proje ise şimdilik beklemeye alındı; bu projelerin ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edilebileceği açıklandı.
Üçüncü aşama, teorinin pratiğe döküldüğü yer olacak. Seçilen projeler artık geliştirme faaliyetlerine başlayacak ve TCMB’nin deney alanında (sandbox) test edilecek.
Projelerin odaklandığı alanlar, dijital finansın gelecekteki trendlerini de gözler önüne seriyor.
Bir projenin birden fazla teknolojiyle entegre olabildiği bu havuzdaki 23 projenin kategori dağılımı şöyle şekillendi:
Programlanabilir Ödemeler: 17 proje
Jetonlaştırma (Tokenization): 15 proje
Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik: 15 proje
Kullanıcı Egemen Kimlik: 7 proje
Makineler Arası Ödemeler: 1 proje
TCMB, bu adımla birlikte yalnızca bir dijital para altyapısı kurmayı değil; bankalar, ödeme kuruluşları ve FinTek'lerin omuz omuza çalıştığı, küresel rekabete hazır bir finansal teknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.