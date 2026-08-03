Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Merkez Bankası nakit paranın geleceğini belirleyen olan Dijital Türk Lirası Projesi’nde yeni hamleye geçti.

Kaynak: AA
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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), paranın geleceğini şekillendirecek olan Dijital Türk Lirası Projesi’nde vites yükseltti.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 2

Finans ve teknoloji ekosistemini dijital parayla uyumlu ürünler geliştirmeye davet eden "Ekosisteme Katılım Çağrısı"nın zorlu değerlendirme maratonu tamamlandı.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 3

Kamu-özel sektör işbirliğinin en güncel örneği olan süreçte, 23 yenilikçi proje üçüncü aşamaya geçmeye hak kazandı.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 4

Eylül-Ekim 2025 döneminde başlayan ilk aşamaya, sektörden yoğun bir ilgi geldi. 16 banka ile 25 ödeme ve elektronik para kuruluşunun, FinTek firmalarıyla güçlerini birleştirerek sunduğu tam 85 proje masaya yatırıldı.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 5

TCMB’nin ilk filtrelemesinden başarıyla geçen 51 proje, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen ikinci aşamada zorlu bir sunum ve belge değerlendirme sınavına girdi.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 6

Bu sıkı elemelerin sonucunda; 12 banka ve 6 ödeme/elektronik para kuruluşuna ait toplam 23 proje, bir sonraki aşama olan geliştirme ve test alanına adını yazdırdı.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 7

Potansiyel vaat eden 6 proje ise şimdilik beklemeye alındı; bu projelerin ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edilebileceği açıklandı.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 8

Üçüncü aşama, teorinin pratiğe döküldüğü yer olacak. Seçilen projeler artık geliştirme faaliyetlerine başlayacak ve TCMB’nin deney alanında (sandbox) test edilecek.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 9

Projelerin odaklandığı alanlar, dijital finansın gelecekteki trendlerini de gözler önüne seriyor.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 10

Bir projenin birden fazla teknolojiyle entegre olabildiği bu havuzdaki 23 projenin kategori dağılımı şöyle şekillendi:

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Programlanabilir Ödemeler: 17 proje

Jetonlaştırma (Tokenization): 15 proje

Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik: 15 proje

Kullanıcı Egemen Kimlik: 7 proje

Makineler Arası Ödemeler: 1 proje

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 12

TCMB, bu adımla birlikte yalnızca bir dijital para altyapısı kurmayı değil; bankalar, ödeme kuruluşları ve FinTek'lerin omuz omuza çalıştığı, küresel rekabete hazır bir finansal teknoloji ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

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Nakit Türk Lirası tarih oluyor: Merkez Bankası’ndan yeni hamle - Resim: 13
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