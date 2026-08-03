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Kaynak: Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan ikinci çözüm sürecinde somut adım olarak görülen ve geçtiğimiz günlerde DEM heyeti tarafından İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'a gösterilip onay alınan çerçeve yasa TBMM'ye geldi. AK Parti grubu Öcalan'ın onayından geçen yasa için imza sürecini başlattı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi. Duyuruda, teklifin TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi.

Milletvekillerinin, hazırlanan kanun teklifini yarın saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.

Söz konusu "Çerçeve Kanun Teklifi"nin,PKK'lılara af konusunda hukuki güvenceler ve uygulama esaslarını içermesi bekleniyor.