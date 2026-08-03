Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Mesud Pezeşkiyan, Ulusal Aile Hekimliği ve Sevk Sistemi Projesi'nin ikinci fazının açılış töreninde konuştu.

Pezeşkiyan, toplum sağlığının iyileştirilmesi ve ulusal dayanıklılığın artırılmasının ülkenin gücünün temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

"SAĞLIKTA ADALET SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ŞARTI"

Sağlık alanındaki hedeflere de değinen Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının etkin yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli koşullarından biri olduğunu belirtti.

BÖLGESEL GERİLİME İLİŞKİN MESAJ VERDİ

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediğini söyledi.

Pezeşkiyan, "İran, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır." ifadelerini kullandı.