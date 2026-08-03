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Temmuz ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda duyuruldu. Ancak toplantıda TİM Başkanı’nın Ömer Bolat karşısında sektörün yolunda gitmediğini söylemesi dikkat çekti.

Toplantıda konuşan Gültepe, ihracatta yılın ikinci yarısına artışla başladıklarını, temmuzda bugüne kadarki en yüksek ikinci aylık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

'İŞLERİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ GÖSTERMİYOR'

Her artışın ihracatçıları sadece motive ettiğini ifade eden Gültepe, "Her artış, daha yüksek hedeflere ulaşma azmimizi güçlendiriyor. Ama bir gerçeği de unutmuyoruz. İhracatta elde ettiğimiz sınırlı artışlar, işlerin yolunda gittiğini göstermiyor. Üç yıldır yüksek maliyet sorunuyla mücadele ediyoruz. Birçok sektörümüzün rekabetçiliği zayıfladı” tepkisinde bulundu.

Gültepe, temmuz ayı ihracatında artış olsa da ilk kez ihracat yapan firma sayısının azaldığını, ihracatı tüm sektörlere ve tabana yayamadıkları konusunda şikayette bulundu.

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın düştüğünden dert yanan Gültepe, "Sanayimiz üç yıldır gittikçe güç kaybediyor. Erken sanayisizleşme riski büyüyor. Böyle bir dönemde uygun maliyetle finansmana erişimde de zorlanıyoruz. Reeskont kredisinde limit 5 milyar liraya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ancak bu kredilerde çok büyük yığılma var. Piyasadan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 45-50'den başlıyor. Dolayısıyla ihracatçı daha uygun maliyetli kredi kullanmak için reeskont kredilerini kullanmak istiyor." şeklinde konuştu.

SIKINTILAR SADECE İHRACAT VE MALİYETLERLE SINIRLI DEĞİL

İhracatta yaşanan zorlukların sadece maliyetlerle sınırlı olmadığına işaret eden Gültepe, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre küresel ticarete müdahalelerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, IMF ile Dünya Bankasının birlikte açıkladığı Ticaret Politikası Aktivite Endeksi'nin tarihi zirvede olduğunu söyledi.

Gültepe, benzeri görülmemiş bir korumacılık dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan "Dünya hızla serbest ticaretten uzaklaşıyor. ABD’nin geçen hafta açıkladığı tarifelerden de görüleceği üzere gümrük duvarları her geçen gün daha da yükseliyor. Biz tüm zorluklara rağmen, üretmeye, ihracat yapmaya, firmalarımız için yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz." dedi.