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Kaynak: ANKA

Konya’da vatandaşlar, yükselen yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıklarının yetersiz kaldığını belirterek ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Özellikle kira fiyatlarının maaş seviyesinin üzerine çıkması, emeklilerin en büyük sorunu olarak öne çıktı.

“EMEKLİ MAAŞI ARTIK YETMİYOR”

Bir emekli, aldığı maaşın yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade ederek, “Verdikleri emekli maaşıyla karnımızı anca doyuruyoruz. Yıllardır tatil yapamıyorum” dedi.

“23 BİN LİRAYLA NASIL GEÇİNİLECEK?”

Bir başka vatandaş ise mevcut maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, “23 bin lirayla nasıl geçineceksin? Ev kirası olmuş 25 bin lira. Emekliler perişan” ifadelerini kullandı.

“TORUNLAR GELİNCE PARA YETMİYOR”

Emeklilerden biri de gelirinin büyük bölümünün aile giderlerine gittiğini belirterek, “Torunlar geliyor, maaşın yarısı gidiyor. Geriye kalanla geçinmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“GEÇİM HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR”

Bazı vatandaşlar geçmişte ekonomik koşulların daha yönetilebilir olduğunu belirtirken, bugün artan fiyatlar nedeniyle sosyal hayatın da kısıtlandığını dile getirdi.

“CEBİMDE SADECE 30 LİRA KALDI”

Ekonomik zorlukların geldiği noktayı anlatan bir emekli ise cebindeki son parayı göstererek, “30 liram kaldı. Ne yapayım bu parayla?” diyerek yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi.

EMEKLİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Konya’da konuşan vatandaşlar, emekli maaşlarının artırılması ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adım atılmasını isterken, mevcut şartların sürdürülebilir olmadığını ifade etti.