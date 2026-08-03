Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi başkent Şam’da ağırladı. İki liderin görüşmesi, bölgedeki gelişmeler açısından dikkatle takip ediliyor.

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Barzani ve beraberindeki heyet, Şam’da düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olan Halk Sarayı’na geçti. Görüşme burada gerçekleştirildi.

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GÜNDEMDE BÖLGESEL GELİŞMELER VARDI

Görüşmede, Suriye ile IKBY arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve ortak konular ele alındı. Tarafların, bölgedeki mevcut durum ve iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

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BÖLGESEL DENGELER AÇISINDAN ÖNEMLİ TEMAS

Şam’da gerçekleşen bu temas, Orta Doğu’daki siyasi dengeler ve taraflar arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.