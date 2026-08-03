Liverpool'dan ayrılmasının ardından yeni adresinin neresi olacağı futbol dünyası tarafından büyük bir merakla takip edilen Mohamed Salah Trabzonspor'a imza atmaya çok yakın.
Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı: Neden Beşiktaş yerine Trabzonspor?
Trabzonspor Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bordo Mavililer maaş konusunda prensip anlaşmasına vardığı Salah'ı kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirmeyi planlarken Beşiktaş ile müzakerelerin neden olumsuz sonuçlandığına dair transferin perde arkası da ortaya çıktı.Furkan Çelik
TRABZONSPOR TRANSFERİ SON AŞAMAYA GETİRDİ
Türkiye'de transfer gündemi, Salah'ın Trabzonspor'a katılma ihtimaline kilitlenmiş durumda. Bordo Mavililer bir süredir temas halinde olduğu yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için önemli mesafe katetti.
KRİTİK TARİH BELLİ OLDU
Sözleşme konusunda Mısırlı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağlayan Trabzonspor kısa süre içerisinde transferi tamamlamayı hedefliyor.
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihiyle ilgili yapılan plan da ortaya çıktı. Trabzonspor'un 5 Ağustos Çarşamba gününe uçuş planlaması yaptığı öğrenildi.
PRENSİP ANLAŞMA SAĞLANDI
Transferde 17 milyon Euro maaş ve bonus şartları üzerinde 2 yıllık prensip anlaşmasına varılırken sözleşmede yer alan son detaylar üzerinde görüşülüyor.
ERTUĞRUL DOĞAN 'ANLAŞMA YOK' DEMİŞTİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Anlaşma yok' şeklinde yaptığı açıklamalara rağmen birçok kaynak tarafından doğrulanan gelişmelere göre; Salah'ın Trabzonspor forması giymeye çok yakın olduğu belirtiliyor.
NEDEN BEŞİKTAŞ YERİNE TRABZONSPOR?
Başta Beşiktaş'ın gündeminde olan Salah'ın transferinde çıkan pürüzlerin ardından Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
HT Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Winwin Sport Muhabiri Ismael Mahmoud, Beşiktaş ile yaşanan sorunun ne olduğunu aktardı.
'BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI MENAJER ABBAS'I KIZDIRDI'
Mahmoud, "Beşiktaş'ın teklifi maddi açıdan çok daha güçlüydü. Salah sportif projeyi kabul etmişti. Finansal detaylarda nihai bir anlaşmaya varılamamıştı. Ancak Salah'ın menajeri Abbas'ı en çok kızdıran husus ise Beşiktaşlı yöneticilerin kamuoyuna yaptığı açıklamalar oldu. Abbas'ın profesyonelliği sorgulandı ve kendisi açıkça eleştirildi. Özellikle Başkan Serdal Adalı'nın yüzde 35'e varan bir komisyon talep ettiğini söylemesi Abbas'ı öfkelendirdi. Müzakereler devam etse de Futbol Direktörünün benzer açıklamalarda bulunup Beşiktaş'ın masadan çekildiğini duyurması bardağı taşıran son damla oldu." dedi.
'TRABZONSPOR BAŞKANI ABBAS'IN GÜVENİNİ KAZANDI'
Trabzonspor'un devreye girmesiyle birlikte yaşanan süreci aktaran Mısırlı gazeteci, "Trabzonspor devreye girerek Salah için bir teklif sundu. Trabzonspor Başkanı Salah ve menajeri Ramy Abbas'ın tüm maddi taleplerini karşılamak için büyük bir çaba sarf etti. Başkan Salah'a vergilerden muaf yaklaşık 17 milyon Euro devasa bir maaş teklif etti. Ayrıca başkan Abbas'ın güvenini kazanmayı başardı. Abbas'ın en çok üzerinde durduğu konu gizlilikti. Başkan transferi basına sızdırmayarak ve anlaşmanın bittiğine dair herhangi bir imada bulunmayarak profesyonel bir duruş sergiledi." dedi.
'HENÜZ İMZALAR ATILMADI'
Henüz transferin tamamlanmadığına dikkat çeken Ismael Mahmoud, "Henüz Salah'ın Trabzonspor'a transferine ilişkin herhangi bir imza atılmış değil ama görüşmeler ileri düzeyde olumlu bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR TARAFTARI BÜYÜK BİR HEYECANLA SALAH MÜJDESİNİ BEKLİYOR
Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmeye yaklaşması şimdiden Trabzon'da da büyük heyecan yarattı. Şehirde 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla festival havası eserken Salah tezahüratları da kutlamalara damga vurdu.
Bir taraftar arabasının arkasına yerleştirdiği led ekranda Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle ilgili klip yansıtarak şehir turu attı.
Salah transferi eğer resmiyet kazanırsa; Trabzonspor, Türk futbol tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza atmış olacak.