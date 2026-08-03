Salah transferinin perde arkası ortaya çıktı: Neden Beşiktaş yerine Trabzonspor?

'TRABZONSPOR BAŞKANI ABBAS'IN GÜVENİNİ KAZANDI'

Trabzonspor'un devreye girmesiyle birlikte yaşanan süreci aktaran Mısırlı gazeteci, "Trabzonspor devreye girerek Salah için bir teklif sundu. Trabzonspor Başkanı Salah ve menajeri Ramy Abbas'ın tüm maddi taleplerini karşılamak için büyük bir çaba sarf etti. Başkan Salah'a vergilerden muaf yaklaşık 17 milyon Euro devasa bir maaş teklif etti. Ayrıca başkan Abbas'ın güvenini kazanmayı başardı. Abbas'ın en çok üzerinde durduğu konu gizlilikti. Başkan transferi basına sızdırmayarak ve anlaşmanın bittiğine dair herhangi bir imada bulunmayarak profesyonel bir duruş sergiledi." dedi.