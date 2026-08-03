Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller

Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller

Sıfır araç piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor! Satışların yavaşlamasıyla dev markalar kampanya yarışına girerken ikinci el piyasası da dalgalandı. Zam, indirim ve fırsatlarla güncellenen listenin en uygun modelleri belli oldu. İşte marka marka Türkiye'nin en ucuz otomobilleri...

Kaynak: Diğer
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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 1

BYD SEAL 390 kW AWD (4.077.000 TL)

Yüksek performansı ve dinamik tasarımıyla öne çıkan, listenin en pahalı tam elektrikli sedan modeli.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 2

Subaru Crosstrek e-Boxer 2.0i Xclusive (3.919.900 TL)

Hibrit motoru ve simetrik sürekli dört çeker sistemiyle zorlu yol koşullarını seven macera odaklı bir SUV.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 3

BMW 120 Sport Line (3.724.500 TL)

Bavyeralı markanın premium kompakt segmentteki en uygun fiyatlı, sportif sürüş odaklı temsilcisi.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 4

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic (3.519.107 TL)

Kaliteli iç mekanı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkan lüks bir hatchback.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 5

Mercedes A200 AMG (3.222.000 TL)

AMG tasarım paketiyle dikkat çeken, teknolojik kokpiti ve marka prestijini kompakt sınıfa taşıyan model.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 6

Cupra Leon (2.650.000 TL)

İspanyol markanın agresif tasarımı ve dinamik sürüş karakteriyle fark yaratan sportif kompakt seçeneği.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 7

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik (2.525.000 TL)

Yüksek oturma pozisyonu, pratik iç hacmi ve verimli hibrit motoruyla öne çıkan şehir içi odaklı bir model.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 8

Alfa Romeo Junior Elettrica (2.474.300 TL)

İtalyan şıklığını tam elektrikli SUV segmentine taşıyan, markanın en yeni ve kompakt temsilcisi.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 9

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı (2.290.000 TL)

Cam tavan konforunu yeni nesil hibrit teknolojisiyle birleştiren bütçe dostu bir B-SUV.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 10

Ford Puma Titanium SUV (1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik) 2.238.900 TL

Mild-hibrit teknolojisi, dinamik sürüş yapısı ve pratik bagaj çözümleriyle sevilen bir kompakt SUV.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 11

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life (2.165.000 TL)

Coupe-SUV gövde tipiyle dikkat çeken, Alman mühendisliğini B segmentine taşıyan kullanışlı bir model.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 12

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2.003.000 TL

Yılların tecrübesine sahip, hafif hibrit desteği ve sorunsuz yapısıyla öne çıkan dayanıklı bir SUV.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 13

Peugeot E-208 GT 100kW (1.999.500 TL)

Zengin GT donanımı, dikkat çekici e-Cockpit tasarımı ve tamamen elektrikli motoruyla şehirli bir cazibe merkezi.

13 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 14

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil (1.909.048 TL)

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli SUV modeli, geniş dijital ekranları ve yerli teknoloji ekosistemiyle öne çıkıyor.

14 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 15

Ssangyong Musso Grand Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik (1.905.000 TL)

Yüksek taşıma kapasitesi ve heybetli duruşuyla listenin tek arazi/pick-up odaklı seçeneği.

15 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 16

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus (1.899.000 TL)

Marjinal dış tasarımı ve Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman (DCT) konforuyla dikkat çeken özgün bir B-SUV.

16 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 17

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus (1.857.000 TL)

DSG şanzımanın seri vites geçişlerini ve genç tasarım hatlarını ekonomik boyutlarda sunan bir hatchback.

17 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 18

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S (1.850.000 TL)

Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan, sorunsuzluğu ve yüksek ikinci el değeriyle bilinen sedan klasiği.

18 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 19

Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg (1.841.000 TL)

Türkiye’de yıllardır üretilip çok tutulan, güçlü benzinli motoru ve geniş bagajıyla ideal bir aile otomobili.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 20

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus (1.470.000 TL)

Ulaşılabilir fiyatlı elektrikli ulaşımı konforlu süspansiyon yapısıyla buluşturan yenilikçi bir şehir aracı.

20 24
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 21

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT (1.460.000 TL)

Dar şehir sokaklarında park ve manevra kolaylığı sağlayan en kompakt ve pratik modellerden biri.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 22

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 (1.390.000 TL)

Alman kalitesini uygun fiyat ve manuel şanzıman ekonomisiyle birleştiren popüler B-hatchback.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 23

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel (1.384.900 TL)

Geniş servis ağı, uygun yedek parça maliyeti ve yüksek bulunabilirliğiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen aile sedanı.

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Sıfır otomobil fiyatları güncellendi: İşte en ucuz modeller - Resim: 24

Dacia Sandero Essential TCe 100 (1.299.000 TL)

Listenin en uygun fiyatlı otomobili olarak temel ulaşım ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılayan fiyat-performans lideri.

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