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Kaynak: AA

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo Li-hsiung, ABD ile yürütülen savunma işbirliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Koo, iki taraf arasındaki işbirliğinin “birçok insanın hayal ettiğinden çok daha yakın” olabileceğini söyledi.

ABD İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Tayvan ajansı CNA’ya konuşan Koo, ABD Hint-Pasifik Komutanlığının (INDOPACOM) Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.

ABD’nin bölgedeki stratejisinin ortak savunma ve sorumluluk anlayışına dayandığını ifade eden Koo, bu yaklaşımın Tayvan ile ilişkileri daha da ileri taşıdığını vurguladı.

“ORTAK CAYDIRICILIK ŞART”

Koo, ülkelerin savunma harcamalarını artırması ve askeri kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, Tayvan Boğazı’nda statükoyu zorla değiştirmeye yönelik girişimlere karşı ortak bir caydırıcılık oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

BÖLGESEL GERİLİM AÇISINDAN KRİTİK MESAJ

Yapılan açıklamalar, özellikle Çin-Tayvan hattındaki hassas dengeler ve ABD’nin bölgedeki rolü açısından önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Tayvan’ın savunma alanında ABD ile daha yakın hareket ettiğine yönelik sinyaller, jeopolitik risklerin seyrine dair ipuçları veriyor.