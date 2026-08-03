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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Resmi verilere göre Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 olurken, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Verilerin duyurulmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kamuoyunun yakından tanıdığı, alışılagelmiş iyimser açıklamalar geldi. Alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını savunan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

PEKİ GERÇEK TABLO NE?

Bakan Şimşek "dezenflasyon devam ediyor" diyerek iyimser bir tablo çizse de, uzun süredir ağır bir geçim sıkıntısı çeken vatandaş için değişen pek bir şey yok; dinlenilen şarkı hep "aynı nakarat".

Söylemleri bir kenara bırakıp rakamlara baktığımızda, Mehmet Şimşek'in göreve başladığı 4 Haziran 2023 tarihinden bu yana enflasyondaki gerçek serüven tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Haberimizde yer alan tablolardaki TÜİK verileri, uygulanan politikaların ve aradan geçen sürecin net bir özetini sunuyor.

Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçtiği 2023 yılının Haziran ayında, aylık enflasyon yüzde 3,92 iken yıllık enflasyon yüzde 38,21 seviyesindeydi.

Yeni ekonomi yönetiminin ilk yılında enflasyon düşmek bir yana, 2024 yılının Mayıs ayında yüzde 75,45'e ulaşarak tarihi bir zirve yaptı. Bu süreçte fiyat algısı tamamen bozuldu ve dar gelirlinin alım gücü eridi.

Yüksek faiz ve vatandaşa yüklenen ağır vergi politikalarının ardından, bugün gelinen noktada yıllık enflasyon ancak yüzde 31,75 seviyesine çekilebildi.

DEĞİŞEN NE OLDU?

Rakamlar yalan söylemiyor. Bakan Şimşek göreve geldiğinde yüzde 38,21 olan resmi enflasyon, aradan geçen fırtınalı sürecin ardından bugün yüzde 31,75. Kağıt üzerinde sadece 6,46 puanlık bir düşüş var. Ancak bu 3 yılı aşkın sürede yüzde 75'leri aşan enflasyon şokları, temel tüketim maddelerinde kalıcı hale gelen yüksek fiyatlar ve katlanan hayat pahalılığı vatandaşın sırtında ağır bir yük olarak kaldı.

Her ay enflasyon düşüyor açıklamaları gelse de, başladığımız noktaya zar zor dönebildiğimiz bu tabloda sorulması gereken asıl soru şu:

Aynı nakaratı dinliyoruz ama bu süreçte vatandaşın cebinden gidenlerin hesabını kim verecek?