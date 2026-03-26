YENİÇAĞ - 26 Mart 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

TÜRK GEMİSİNE İSTANBUL BOĞAZI GİRİŞİNDE DRONE İSABET ETTİ

İstanbul Boğaz girişinde 15 mil açıkta Altura isimli Türk Tanker gemisine drone isabet etti. Makine ve Köprü üstünden hasar aldı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, patlamaya dair, "Karadeniz'de petrol tankerine insansız deniz aracı tarafında saldırının yapıldığını düşünüyoruz, teknik ekip inceleme yapıyor" dedi.

İBB DAVASINDA 11. GÜN: MEHMET MURAT ÇALIK ÇAPRAZ SORGUDA

İBB davasının 11. celsesi görüldü. Duruşma öncesi basın kartlarına QR kod önlemi alındı. Duruşma Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın çapraz sorgusuyla başladı.

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: ELAZIĞ'DAKİ KORKUTAN DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Elazığ bugün 4.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Elazığ'daki korkutan deprem büyük depremin habercisi mi? Deprem zumanı Naci Görür depremin ardından iki senaryoyu duyurdu.

SAHTE BASIN KARTIYLA İBB DAVASINA GİREN ŞAHIS TUTUKLANDI

İBB davasına sahte basın kartı düzenleyerek giren, bunu da sosyal medya hesabından paylaşan E.Y.T isimli şahıs, 'Evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı.

HAKAN SABANCI DA GÖZALTINDAYDI: 14 KİŞİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

NATO TÜKİYE'DE KOLORDU KURACAK MI? MSB RESMEN AÇIKLADI

NATO’nun Türkiye’de çokuluslu bir kolordu kuracağı yönüne gündeme gelen iddiaya Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, çalışmaların 2023 yılında başladığını ve 2024’te NATO’ya beyan edildiği vurgulanırken onaylanmış bir logo bulunmadığını bildirdi.

BAĞDAT’TAKİ TÜRK ASKERLERİ TAHLİYE EDİLDİ: MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki NAATO misyonunda görev alan Türk askerilerinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, “NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

TÜRKİYE TRAFİK NEZAKETİNDE AVRUPA’YI GERİDE BIRAKTI: ŞAŞIRTAN ARAŞTIRMA

Dünya genelinde sürücü davranışlarını inceleyen yeni bir araştırma, trafikte nezaketin adreslerini ortaya koydu. Turistlerin deneyimlerine dayanan sonuçlara göre Türkiye, en nazik sürücülere sahip ülkeler arasında ilk üçte yer alarak dikkat çekti.

DÜNYA YENİÇAĞ

ORTA DOĞU KRİZİ UÇAK BİLETLERİNİ VURDU: BAZI HATLARDA YÜZDE 560 ZAM

Orta Doğu’daki çatışmalar küresel havacılığı vurdu. Asya-Avrupa uçuşlarında bilet fiyatları bazı hatlarda yüzde 560’a varan artış gösterirken, iptaller, hava sahası kısıtlamaları ve yükselen yakıt maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Uzmanlar, artışın yaz ve sonbaharda da sürebileceğini belirtiyor.

ABD’NİN SON İRAN PLANI ORTAYA ÇIKTI: PENTAGON’UN MASASINDA KARA HAREKATI VAR

İran ile savaşa devam eden ABD’nin son planı ortaya çıktı. Buna göre kara harekatı seçeneği masada bulunurken büyük bir saldırı için hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇAMAYAN TRUMP NATO’YA TRİP ATTI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO’ya adeta ‘trip attı’. Trump, “ABD'nin NATO'dan hiçbir beklentisi yok, ancak bu tarihteki bu önemli anı asla unutmayın” dedi.

RUSYA UYARDI: TARİHİN EN ŞİDDETLİ ENERJİ KRİZİ YAKLAŞIYOR

Rusya’dan küresel enerji piyasalarına yönelik uyarı geldi. Kremlin’in uluslararası ekonomik işbirliği temsilcisi Kiril Dmitriyev, özellikle Avrupa ve İngiltere’nin yaklaşan krize hazırlıksız olduğunu belirtti.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

TRUMP, “DELİ ADAM STRATEJİSİ” UYGULUYOR

Emekli general Nejat Eslen, ABD Başkanı Trump’ın çelişkili görünen söylemlerinin ne anlama geldiğini yapay zekâya sordu. Yapay zekâ, “Trump, çok riskli Deli Adam Stratejisi uyguluyor.” diye cevap verdi.

SPOR YENİÇAĞ

NBA’DE 29 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI: ALPEREN ŞENGÜN’LÜ ROCKETS, UZATMADA TARİHİ MAÇI KAYBETTİ

Alperen Şengün’ün Rockets formasıyla mücadele ettiği maç, uzatmaya taşındı. 13 sayı fark öndeyken kaybeden Houston, Timberwolves’un tarihi geri dönüşüne engel olamadı.

MONTELLA’DAN KRİTİK KARAR: 6 İSİM KADRO DIŞI

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde oynanacak Romanya karşılaşması öncesinde altı futbolcuyu kadro dışında bıraktı.