26 Mart 2026 Perşembe
SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere tarih verdi: İktidar maaş zammında güler yüzünü gösterecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekonomi yönetiminin "vergi odaklı" dilinin yerini "müjdeler" dönemine bırakacağı tarihi açıkladı. Maaş, kira artışları ve geçim derdi karşısında hükümetin yeni hamlesi ne olacak?

Ocak ayında milyonlarca emekliye yapılan zam 35 bin TL'ye yaklaşan açlık sınırı karşısında geçimine yetmiyor. 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile bir kira parası bile İstanbul'da ödenmiyor. Bu noktada emekliler iktidara ek zam talebini defalarca gündeme getiriyor.

2028 yılında yapılacak seçimlerin öne alınması durumu da şu aralar kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabilmesi için erken seçim olması gerekiyor. Bu noktada iktidarın erken seçim durumunda emeklilere ve ekonomik görüşü ne olacağı merak konusu oldu.

Sosyal güvenlik dünyasının yakından takip edilen ismi SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaklaşan seçim süreci ve ekonomi yönetimine dair dikkat çeken analizlerde bulundu.

Erdursun, 2026 yılının Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin fiilen seçim atmosferine girdiğini belirterek, ekonomi yönetiminin "vergi odaklı" sert söylemlerinin yerini "müjdeler" dönemine bırakacağını öne sürdü.

Erdursun, 2027 sonunda yapılması öngörülen seçimler için geri sayımın başladığını vurguladı. Yaz aylarının telaşı ve sonbaharın gelişiyle birlikte siyasetin ana gündeminin seçim olacağını ifade eden Erdursun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in retoriğinde keskin bir dönüş beklediğini ifade etti.

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar 'Şuradan vergi alacağız, canınızı yakacağız' diyen o sistem, yerini daha sakin ve bir şeyler verme üzerine kurulu bir dile bırakacak. Devletin o 'gattar' yüzü, seçim öncesinde mecburen yumuşak ve güleryüzlü bir hale bürünecek."

Erdursun, Ocak ve Şubat aylarındaki yüksek enflasyon verilerinin Mart ve Nisan aylarında da devam etmesi durumunda toplumun tüm kesimlerinden "iyileştirme" talebinin yükseleceğini belirtti.

Erdursun, yüksek enflasyonun sadece mutfağı değil, barınma maliyetlerini de vurduğunu hatırlatarak; öğretmeninden polisine, hakiminden işçisine kadar her kesimin taleplerinin "haklı bir zemine" oturacağını ifade etti.

Erdursun’a göre, hükümet yetkilileri seçim startıyla birlikte Cumhurbaşkanı’nın çizdiği "iyileştirme" odaklı rotayı takip etmek zorunda kalacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
