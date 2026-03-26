Koç Holding, Tüpraş bünyesindeki A grubu paylarının yaklaşık %1,6’sına karşılık gelen kısmının satış sürecini başlattı. Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yapılacak işlem, hem yurt içi hem de yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olacak.
Koç Holding dev şirketin hisselerini milyarlarca liraya satıyor: Beklenmedik hamle
Koç Holding A.Ş., Tüpraş sermayesindeki A grubu paylarının bir kısmının satışı için harekete geçti. Şirket, yaklaşık 30 milyon TL nominal değerli (yaklaşık %1,6 oranında) payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılacağını açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Satış kapsamında Citigroup, Merrill Lynch ve ÜNLÜ Menkul Değerler müşterek koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildi. Nihai satış fiyatı ve satılacak pay tutarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasından sonra netlik kazanacak.
Koç Holding tarafından gerçekleştirilen KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı,
"Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğumuz A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,6), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.
Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem'in Şirketimizin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimizin %4,8 olması ve Tüpraş'ın halka açıklık oranının %48,3'e yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %51,2'sini, doğrudan sahip olduğu %4,8'lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu %46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.
Ortaklığımız ve Enerji Yatırımları A.Ş., İşlem sonrasında sahibi olacakları Tüpraş payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü vermiştir.
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir"
NE OLMUŞTU?
Ford Otosan; Koç Holding, Arçelik ve grup şirketlerinin Koç Finansman'daki paylarını satın almak üzere sözleşme imzalamıştı. Koç Finansman A.Ş.’nin tüm hisselerini finansman süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla Ford Otosan, devralacak. Şirket satın alma için toplamda 137 milyon dolar ödeme yapacak.