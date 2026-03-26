Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin emniyetten çıkışı gerçekleştirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye götürülen 14 ismin de ifade işlemleri sona erdi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İfade işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen isimler hakkında karar verildi.

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Sulh Ceza hakimliğine sevkler:

Yurt dışı çıkış yasağı talebi:

Kerim Sabancı

Hakan Sabancı

Burak Elmas

Fikret orman

Güzide Duran

Didem Soydan

Tutuklama talebi:

Koray Serenli

Onur Talay

Sezgin Köysüren

Tuğçe Özbudak

Mustafa Tari

Ev hapsi talebi:

Ferhat Aydın

İsmail Berhan Perinçekli

Öte yandan Onur Bükçü doğrudan serbest bırakıldı.

SEVK ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen ünlülerin görüntüleri ortaya çıktı. Ünlüler polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Fikret Orman, Güzüde Aksoy(Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

Yurt dışında olduğu belirlenen Hande Erçel ve Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.