Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Spor NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti

NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti

Alperen Şengün’ün Rockets formasıyla mücadele ettiği maç, uzatmaya taşındı. 13 sayı fark öndeyken kaybeden Houston, Timberwolves’un tarihi geri dönüşüne engel olamadı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 1

Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, uzatmaya giden maçta 13 sayı önde olmasına rağmen üstünlüğünü sürdüremedi.

1 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 2

Minnesota Timberwolves, son üç dakikada tarihi bir geri dönüş yaparak 110-108 galip geldi. Alperen Şengün ve Kevin Durant ikilisi 30’ar sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.

2 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 3

NBA’de milli oyuncu Alperen Şengün’ün Rockets formasıyla mücadele ettiği maç, uzatmalara taşındı ve Houston, Minnesota’ya 110-108 yenildi.

3 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 4

ALPEREN ŞENGÜN’DEN UZATMAYA GİDEN BLOK

Target Center’da oynanan mücadelede 42 dakika sahada kalan Alperen, 30 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok üretti.

4 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 5

Normal sürenin son anında yaptığı kritik blok, Minnesota’nın sayı şansını engelleyerek maçı uzatmaya taşıdı. Bu sırada milli oyuncunun dudağı yaralandı.

5 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 6

UZATMADA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Maç boyunca eşit bir mücadele sergileyen iki takım, normal sürede 95-95 berabere kaldı ve uzatma periyoduna gidildi.

6 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 7

Rockets, uzatmada bir ara 13 sayı farkla öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı

7 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 8

Son üç dakika 1 saniye kala 108-95 geride olan Timberwolves, 15-0’lık seriyle maçı 110-108 kazandı.

8 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 9

Geri dönüş, NBA’de 1997-98 sezonundan bu yana en büyük uzatma farkından geri dönüş olarak kayıtlara geçti.

9 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 10

MAÇIN EN SKORERLERİ DURANT VE ALPEREN

Rockets’ta 30 sayı kaydeden Kevin Durant, Alperen Şengün ile birlikte en çok sayı üreten oyuncu oldu.

10 11
NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti - Resim: 11

Timberwolves’ta Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayı ile galibiyette kilit rol oynadı.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro