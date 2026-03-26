NBA’de 29 yıl sonra bir ilk yaşandı: Alperen Şengün’lü Rockets, uzatmada tarihi maçı kaybetti
Alperen Şengün’ün Rockets formasıyla mücadele ettiği maç, uzatmaya taşındı. 13 sayı fark öndeyken kaybeden Houston, Timberwolves’un tarihi geri dönüşüne engel olamadı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Minnesota Timberwolves, son üç dakikada tarihi bir geri dönüş yaparak 110-108 galip geldi. Alperen Şengün ve Kevin Durant ikilisi 30’ar sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.
ALPEREN ŞENGÜN’DEN UZATMAYA GİDEN BLOK
Target Center’da oynanan mücadelede 42 dakika sahada kalan Alperen, 30 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 4 blok üretti.
Normal sürenin son anında yaptığı kritik blok, Minnesota’nın sayı şansını engelleyerek maçı uzatmaya taşıdı. Bu sırada milli oyuncunun dudağı yaralandı.
UZATMADA TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Maç boyunca eşit bir mücadele sergileyen iki takım, normal sürede 95-95 berabere kaldı ve uzatma periyoduna gidildi.
Rockets, uzatmada bir ara 13 sayı farkla öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı
Son üç dakika 1 saniye kala 108-95 geride olan Timberwolves, 15-0’lık seriyle maçı 110-108 kazandı.
Geri dönüş, NBA’de 1997-98 sezonundan bu yana en büyük uzatma farkından geri dönüş olarak kayıtlara geçti.
MAÇIN EN SKORERLERİ DURANT VE ALPEREN
Rockets’ta 30 sayı kaydeden Kevin Durant, Alperen Şengün ile birlikte en çok sayı üreten oyuncu oldu.
Timberwolves’ta Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 sayı ile galibiyette kilit rol oynadı.