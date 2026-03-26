SGK uzmanı İsa Karakaş, vatandaşlar 28.075,50 TL olan asgari ücretle geçim savaşı vermeye devam ederken, beklenen asgari ücrete ara zam için olumlu konuştu. Asgari ücrete ara zam bekleyen çalışanlar İsa Karakaş'ı merakla dinledi.
Asgari ücrete ara zam mı geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş sinyali verdi
Asgari ücrete ara zam mı geliyor? SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca asgari ücretli çalışan ve emeklinin merakla beklediği sorulara yanıt geldi. Karakaş, emeklilere yönelik kredi ve vergi düzenlemeleriyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.Derleyen: Dilek Taşdemir
TGRT Haber canlı yayında konuşan İsa Karakaş, özellikle enflasyonun seyrine dikkat çekerek önümüzdeki süreç için önemli değerlendirmelerde bulundu.
ASGARI ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ MASADA
İsa Karakaş, yılın ilk aylarında yaşanan enflasyon artışına işaret ederek ara zam konusunun tamamen ihtimal dışı olmadığını vurguladı. Enflasyonun yükselmesi halinde yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini belirten Karakaş, Temmuz ayının kritik bir eşik olacağını dile getirdi.
SGK uzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmesine göre geçmiş yıllarda asgari ücrete birden fazla zam yapılmış olması, benzer bir adımın yeniden atılabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu konuda herhangi bir yasal engelin bulunmadığını vurguladı.
SAVAŞ SENARYOSU ETKİLEYEBİLİR
İsa Karakaş'ın açıklamasında dikkat çeken diğer başlık enflasyon oldu. Karakaş, enerji maliyetlerindeki artışın tüm fiyatları etkilediğini belirtti.
Özellikle küresel gerilimlerin uzaması halinde enflasyonun daha da yükselebileceğine işaret eden İsa Karakaş, bu durumun asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.
EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VE ÖTV DETAYI
SGK uzmanı sadece asgari ücret değil, emeklilere yönelik düzenlemelerden de bahsetti. Karakaş, emeklilere faizsiz konut kredisi verilmesi konusunun sınırlı bir kesim için geçerli olabileceğini söyledi. Öte yandan araç alımında vergi muafiyeti konusunda ise Bağ-Kur üzerinden bazı düzenlemelerin işaret edildiğini vurguladı.
Karakaş'ın değerlendirmeleri, asgari ücretli ve emeklinin gözlerini Temmuz ayına çevrilmesine neden oldu. Enflasyonun gidişatı ve ekonomik gelişmeler, asgari ücrette ara zam olup olmayacağını belirleyecek en önemli faktörler arasında.
İsa Karakaş'ın asgari ücret ve emeklilerle ilgili açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni veriler, milyonlarca asgari ücretli ve emekli için yeni bir kararın müjdecisi olabilir.