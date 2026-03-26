Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
26 Mart günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

26 Mart günlük burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Gökyüzü bugün iletişim, duygular ve fırsatlarla dolu; burçlar için hareketli ve dikkat gerektiren bir gün. İşte 26 Mart günlük burç yorumları...

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
KOÇ

Enerjin yüksek ama sabırsızlık sorun yaratabilir. Bugün karar verirken acele etmemelisin. İş ortamında dikkatli iletişim önemli.

BOĞA

Maddi konularla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Harcamalarına dikkat edersen kazançlı çıkarsın. Aşk hayatında huzur öne çıkıyor.

İKİZLER

Kendini ifade etme gücün artıyor. Yeni fikirler ve konuşmalar sana fırsatlar getirebilir. Sosyal açıdan hareketli bir gün.

YENGEÇ

Biraz içe dönmek isteyebilirsin. Duygularını anlamak için kendine zaman ayırman iyi gelecek. Aileyle ilgili konular gündemde.

ASLAN

Arkadaş çevrende hareketlilik var. Yeni planlar yapabilir, sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsin. Liderliğin ön planda.

BAŞAK

İş ve kariyer konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Detaycılığın sayesinde başarı elde edebilirsin. Üstlerinle iletişime dikkat.

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Seyahat ya da eğitim planları gündeme gelebilir. Hayata daha geniş açıdan bakıyorsun.

AKREP

Duygusal derinlik artıyor. Maddi veya manevi paylaşımlarda dikkatli olmalısın. Sezgilerin oldukça güçlü.

YAY

İkili ilişkiler ön planda. Partnerinle iletişim kurarken açık ve net olman önemli. Yeni tanışmalar mümkün.

OĞLAK

Günlük rutinlerin yoğunlaşabilir. Sağlığına dikkat etmen gereken bir gün. Planlı hareket etmek seni rahatlatacak.

KOVA

Yaratıcılığın zirvede. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler olabilir. Hobilerine zaman ayırmak sana iyi gelecek.

BALIK

Ev ve aile konuları gündemde. Duygusal olarak hassas olabilirsin. Kendini güvende hissetmek önceliğin olacak.

