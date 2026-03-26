Moskova’da düzenlenen Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği toplantısında konuşan Kiril Dmitriyev, petrol fiyatlarının varil başına 150 ila 200 dolar seviyesine çıkabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Bu senaryonun özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Dmitriyev, “Ne Avrupa ne de İngiltere buna hiç hazırlıklı değil” dedi.

BATI’YA SERT ELEŞTİRİ

Batılı ülkelerin Rus enerji kaynaklarından uzaklaşma kararını eleştiren Dmitriyev, bunun “kendi ayaklarına sıkmak” anlamına geldiğini ifade etti.

Küresel ölçekte büyük bir kırılma yaşanabileceğini savunan Dmitriyev, “İnsanlık tarihinin en şiddetli enerji krizinin yaklaştığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriyev, BRICS ülkelerinin bu sürece daha hazırlıklı olduğunu öne sürdü. Bu ülkelerin iş birliği içinde hareket ederek mevcut zorlukları aşabileceğini ifade eden Dmitriyev, Batı dünyasının ise ekonomik ve enerji açısından daha kırılgan bir döneme girdiğini savundu.

'ENERJİ İÇİN TALEP ARTACAK' İDDİASI

Enerji fiyatlarındaki yükselişin Rusya açısından avantaj yaratacağını belirten Dmitriyev, Avrupa ve İngiltere’den Rus enerji kaynaklarına yönelik talebin yeniden artacağını ileri sürdü.

Dmitriyev, “Avrupa ve İngiltere, Rus enerji kaynakları için talepte bulunacak. Biz de bu taleplere nasıl yanıt vereceğimize karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.