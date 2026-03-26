Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü Türk tanker gemisine drone isabet ettiği aktarıldı.

NTV'de yer alan habere göre; Karadeniz açıklarında yapılan olayda büyük bir patlama meydana geldi. Tankerin köprü üstünde hasar olduğu belirtildi. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

NENE HALTUN OLAY YERİNE GİTTİ

Drone isabet eden tankerin acil yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine geldi.

AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Gemiye müdahale sürerken konuya ilişkin yetkili makamlardan “saldırı” olup olmadığına daire resmi bir açıklama henüz gerçekleşmedi.

Gemi personelinden yaralanan olmadığı aktarılırken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DETAYLAR GELİYOR...